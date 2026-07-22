Иногда создается ощущение, что правящие нынче политики прибыли к нам с другой планеты или, по крайней мере, являются новичками в политике и только сейчас прозрели: куда ни кинь – всюду клин.

Внезапная тяга к сокращениям

Когда вы будете читать этот материал, представители Нацобъединения уже познакомят партнеров по власти со своим ноу-хау – возможным созданием на базе трех министерств (климата и энергетики, экономики, умной администрации и регионального развития) одного министерства – народного хозяйства.

На самом деле о необходимости сократить количество министерств тогдашний министр финансов Арвилс Ашераденс говорил еще пару лет назад, но тогда остальные партнеры по коалиции его не поддержали. При этом политики сами прекрасно понимают, что Латвии хватило бы и половины министерств. С учетом демографической и финансовой ситуации.

Минкульт вполне можно было объединить с минобразования и науки, а в упомянутое министерство народного хозяйства можно было бы включить еще минсообщений и минземледелия. Вот только политики едва ли решатся сократить сразу столько кормушек.

А после выборов случится амнезия?

Что касается идеи Нацобъединения – это всего лишь благое пожелание перед выборами. Понятно, что до выборов такого объединения трех министерств не будет.

Ну а после выборов... следующая правящая коалиция может и «забыть» об этой инициативе. У Нацобъединения, да и у той же партии Ашераденса «Новое Единство» было четыре года, чтобы реально запустить процесс оптимизации госуправления. Но ничего так и не было сделано!

Власти даже не решились на реформу управления госпредприятиями – лишь сейчас премьер Кулбергс заговорил о том, что можно было бы объединить маленькие госпредприятия (государственные общества капитала).

Меньше советов и правлений

Так и не была реализована и идея создания одного совета, который бы контролировал работу правлений нескольких госпредприятий, работающих под надзором одного министерства. Например, можно было бы создать единый совет и даже одно правление для всех трех университетских больниц...

Кстати, о минздраве. Лишь сейчас, за 2,5 месяца до выборов, глава минздрава Хосам Абу Мери вспомнил об очередях на государственные медуслуги и об очередях из «скорых» в приемный покой больницы Страдыня...

Только сейчас – в преддверии выборов – возникло непреодолимое желание увеличить до 6% от ВВП расходы на медицину (сейчас здравоохранение финансируется по остаточному принципу – в размере 4,2% от ВВП).

Предвыборное прозрение

Главу минюста Эдвардса Смилтенса тоже на днях посетило озарение – он понял, что в судебных делах необходимы перемены. Точнее – нужен новый закон об уголовном процессе, что позволило бы ускорить рассмотрение судебных дел – некоторые громкие суды продолжаются по 15 лет! Понятно, что до выборов разработать и принять новый закон уже невозможно. Ну а после выборов... у политиков вполне может случиться амнезия.

Лишь теперь в правительстве заговорили о базовых пенсиях, хотя ясно, что в этом году деньги на такие пенсии в социальном бюджете не заложены. В лучшем случае, базовые пенсии введут со следующего года, но распространят их пока только на людей 85 плюс. При этом, если уж так хочется срочно помочь сениорам прямо сейчас, то кто мешает проиндексировать в большем объеме пенсии именно этих людей преклонного возраста?

Кулбергса терзают смутные подозрения

Не отстает по объему прозрений и откровений и сам глава правительства – давеча Андрис Кулбергс вдруг пришел к выводу, что история с продажей инвесторам госпакета акций Tet и LMT может быть и аферой, о чем он публично и заявил, и даже опять-таки публично потребовал пояснений у министра экономики Виктора Валайниса.

Нет, конечно, ничего исключить нельзя – и возможность аферы тоже. Вот только возникает вопрос: если премьер минимум дважды в неделю (на заседании коалиционного совета и правительства) видится с Валайнисом, то что мешает спросить у него напрямую, не прибегая к помощи СМИ и социальных сетей?!

Премьер и как своего рода начальник министра экономики, и как член Совета по нацбезопасности вправе запросить всю информацию о переговорах по продаже акций. Более того, он может инициировать отмену правительственного мандата Валайнису на продолжение переговоров по продаже акций.

Впрочем, неясно, есть у самого Кулбергса план Б? Если переговоры с выкупом акций у шведского концерна прекращаются, то что же дальше? Все остается по старому и два госпредприятия продолжают конкурировать между собой?

Все это напоминает события 20-летней давности, когда премьерская в тот период партия «Латвияс цельш» пикетировала МВД, протестуя против действий тогдашнего главы МВД от Народной партии. Это вместо того, чтобы просто вызвать министра на ковер или вообще снять его с должности!

Затянуть пояса не удастся

Но вернемся в день сегодняшний. Политическая сила Валайниса – Союз зеленых и крестьян, – в долгу не осталась и потребовала от премьера прояснить ситуацию с финансовым положением airBaltic. Разумеется, «зеленые крестьяне» свои требования тоже выразили публично! Чего тут миндальничать, когда уже выборы скоро...

Отметим, что Андрис Кулбергс параллельно открыл и фронт войны с «Новым Единством», замахнувшись на благополучие отдельных прикормленных общественных организаций. Премьер возмутился тем, что, оказывается, деятели ряда неправительственных организаций получали от Госканцелярии гонорар за посещение разного рода рабочих групп и совещаний. «Новое Единство» уже призвало премьера не трогать неправительственные организации. Впрочем, он пока и не трогает: где заявление в прокуратуру или где резолюция о служебном расследовании?

Что же касается airBaltic, то здесь Кулбергсу... отсидеться или просто ограничиться очередными возмущенными заявлениями не удастся. Ситуация в национальной авиакомпании такова, что решение (решения) необходимо принять самое позднее до конца августа. Практически нет вариантов спасения, которые бы не предусматривали государственной финансовой поддержки. Вопрос не в том, удастся ли обойтись без госдотаций, а в том – сколько денег потребуется и как правильнее это юридически оформить.

Без чудес

Конечно, изначально было понятно, что созданное за 4 месяца до выборов правительство горы не свернет и никаких сенсационных решений принять не успеет.

Однако нынешние попытки заняться дешевым популизмом должны помочь отдельным простодушным избирателям снять розовые очки.