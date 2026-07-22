Слуги народа завтра соберутся на внеочередное заседание, которое может затянуться, поскольку в повестке дня 82 вопроса! Обычно парламентарии в разгар лета редко приходят на работу, но нынешнее лето особое - предвыборное! Выборы важнее отдыха, ведь как сказал один депутат:"Если нас не изберут, то отдыхать сможем следующие 4 года". Правда, в завтрашней повестке не так много вопросов для дискуссий - большинство законопроектов будут приниматься в первом чтении, то бишь концептуально и, таким образом, по ним особых дебатов не будет. Споры ожидаются преимущественно по трем законопроектам - "О защите прав потребителей", "Об управлении общественными СМИ" и "Об электронных СМИ". Во все эти законопроекты внесены "языковые" предложения. Напомним: языковые поправки в Закон о защите прав потребителей предусматривает фактический запрет на любую публичную информацию на русском языке для потребителей - это касается и каких-либо объявлений в магазине, автолавке или в обувной мастерской, меню в кафе и ресторане или на интернет-страничке онлайн заказов пиццерии или кебабной и т.п.

Что же касается электронных СМИ, то наверняка завтра Сейм одобрит самую жесткую редакцию поправок, которые предусматривают полное прекращение вещания и публикаций на языках нацменьшинств в общественных СМИ, а также рекламу на русском языке в коммерческих телеканалах и коммерческих, то бишь частных радиостанциях!

Отметим, что завтра депутаты передадут на доработку Закон об иммиграции, который президент отказался подписывать. Президент призывает депутатов сделать новый закон более сбалансированным - с одной стороны, ужесточить контроль за мигрантами из третих стран, а с другой - все-таки привлекать в страну в обмен на временный вид на жительство инвесторов, тем самым помогая наполнять казну страны.