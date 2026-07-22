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KNAB и Европейская прокуратура провели обыски в больницах Бауски и Елгавы 0 89

Политика
Дата публикации: 22.07.2026
BB.LV
Изображение к статье: больница
ФОТО: LETA

Во вторник сотрудники Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) совместно с Европейской прокуратурой (EPPO) провели обыски в Баускской и Елгавской городских больницах. Расследование связано с подозрениями в мошенничестве и возможных нарушениях при проведении государственных закупок.

Как сообщили в KNAB со ссылкой на Европейскую прокуратуру, следственные действия проходят в рамках уголовного процесса, который был начат весной 2026 года на основании информации, переданной латвийским антикоррупционным бюро.

По версии следствия, речь идет о двух закупках общей стоимостью около 657 тысяч евро. Следователи проверяют возможные факты мошенничества в крупном размере и злоупотребления служебным положением, которые могли причинить ущерб финансовым интересам как Латвии, так и Европейского союза.

По данным EPPO, один из предпринимателей еще до объявления тендера мог договориться с членом закупочной комиссии одной из больниц о влиянии на ход процедуры, чтобы обеспечить победу заранее определенной компании.

Следствие также предполагает, что технические требования и условия закупки могли быть составлены таким образом, чтобы соответствовать возможностям конкретного участника. Если это подтвердится, другие потенциальные претенденты могли оказаться в неравных условиях.

Именно подобные действия расследуются как возможное злоупотребление служебным положением и введение в заблуждение относительно объективности процедуры государственных закупок.

В Европейской прокуратуре отметили, что это не единственное расследование, связанное с латвийскими медицинскими учреждениями. Ведомство совместно с KNAB ведет сразу несколько уголовных процессов, касающихся возможных нарушений при проведении закупок в больницах.

Это уже второй подобный случай за последние месяцы. В мае KNAB проводило следственные действия по трем уголовным процессам, связанным с возможным сговором должностных лиц Видземской больницы, Больницы травматологии и ортопедии, а также Клинической университетской больницы имени Паула Страдиньша с отдельными поставщиками для обеспечения победы в государственных закупках.

Расследование продолжается. На данном этапе никому не предъявлены обвинения, а проводимые следственные действия направлены на сбор и проверку доказательств.

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#Латвия #мошенничество #коррупция #KNAB
Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
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