Сроки завершения проекта Rail Baltica в Латвии будут зависеть не столько от строительных работ, сколько от того, насколько быстро власти смогут принимать решения и определятся с моделью финансирования. Об этом заявил финансовый директор совместного предприятия RB Rail Ояр Даугавиетис.

В интервью программе «900 секунд» на TV3 Даугавиетис отметил, что одной из главных причин задержек стала чрезмерная осторожность при принятии решений.

По его словам, опасения возможных расследований и поиска виновных заставляют ответственных лиц действовать слишком медленно.

«Такая культура не помогает проекту», — подчеркнул представитель RB Rail.

Он напомнил, что официальной целью Европейской комиссии по-прежнему остается завершение Rail Baltica к 2030 году. Однако, по его оценке, именно Латвия сегодня рискует не уложиться в этот срок.

Если Эстония последовательно движется к намеченной цели, а Литва старается максимально ускорить работы, то в Латвии, по словам Даугавиетиса, остается слишком много нерешенных вопросов.

В качестве наиболее вероятных сроков завершения проекта сейчас рассматриваются 2034–2035 годы. При этом окончательная дата будет зависеть от выбранной схемы финансирования.

Даугавиетис пояснил, что реализация проекта по модели государственно-частного партнерства может привести к завершению строительства примерно к 2035 году. Если же власти выберут финансирование за счет заемных средств или иной механизм, проект может быть реализован быстрее.

Он также отметил, что подрядчик уже выбран, поэтому с технической точки зрения Латвия находится в достаточно выгодном положении. Однако постоянное откладывание решений снижает шансы на привлечение финансирования и одновременно увеличивает стоимость строительства из-за инфляции.

По словам представителя RB Rail, смена правительств и министров также негативно отражается на реализации проекта.

«Каждый раз, когда меняется политический состав, правительство или министры, мы делаем небольшой шаг назад и снова пытаемся решить все эти вопросы», — сказал Даугавиетис.

Согласно последним оценкам, первый этап Rail Baltica в странах Балтии может обойтись примерно в 14,3 млрд евро. На долю Латвии приходится около 5,5 млрд евро, а с учетом индексации стоимость может увеличиться примерно до 6 млрд евро. Общие затраты на весь проект оцениваются уже в 23,8 млрд евро, тогда как в 2017 году речь шла о 5,8 млрд евро.

Rail Baltica предусматривает строительство новой железнодорожной линии европейской колеи, которая соединит страны Балтии с железнодорожной сетью остальной Европы через Польшу.