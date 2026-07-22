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«Не обязаны обслуживать на другом языке, кроме государственного...» 5 1792

Политика
Дата публикации: 22.07.2026
BB.LV
Изображение к статье: Тематическое фото - рот на замке

Рот на замке с цепью

Завтра Сейм примет в окончательном чтении языковые поправки в Закон о защите прав потребителей.

Итак, завтра на внеочередном заседании парламента будут рассмотрены и наверняка одобрены "языковые" предложения в Закон о защите прав потребителей. Хотя закон, судя по названию, призван защитить потребителя, в действительности же одобренный профильной комиссией раздел в законе - "Язык общения", - защищает не потребителя, а поставщика услуг (продавца, парикмахера, фармацевта, торговца, менеджера и др. представителя сферы услуг. Как ожидается, большинство депутатов поддержат одобренный профильной комиссией так называемый компромиссный вариант, который выглядит так:

«4.3 язык общения.

(1) Потребитель в Латвии имеет право на получение услуг на государственном языке. Оказывающее услугу лицо или продавец обязаны обеспечить реализацию этого права.

(2) оказывающее услугу лицо или продавец не обязаны обслуживать получателя услуги на другом языке, кроме государственного языка.

(3) оказывающее услугу лицо или продавец обязаны обеспечить, чтобы первым и первичным языком устной связи был латышский язык. В дальнейшем устном общении может использоваться иностранный язык, если потребитель просит об этом и оказывающее услугу лицо или продавец дает согласие и может это обеспечить.

(4) Оказывающее услугу лицо или продавец обязаны обеспечить, чтобы подготовленные для оказания услуг документы, использованные интерфейсы цифрового контента, а также возможность выбора языка в таких технических решениях, как приложение, веб-сайт, центр звонков или инфраструктура очного обслуживания, субтитры и другие технические решения были на латышском языке. Если оказывающее услугу лицо или продавец может обеспечить, то подготовленные для оказания услуг документы, использованные интерфейсы цифрового контента, а также возможность выбора языка в технических решениях наряду или дополнительно могут быть также на официальном языке страны-участницы Европейского Союза или государства-кандидата Европейского Союза.

(5) положения части четвертой настоящей статьи не распространяются на товары, импортируемые из других государств или экспортируемые в другие государства. Упаковки, инструкции, маркировки, этикетки и т.п. информация таких товаров наряду или дополнительно к латышскому языку и официальным языкам страны-участницы Европейского Союза или страны-кандидата Европейского Союза может содержать также перевод на язык третьих государств.

(6) Ответственность за нарушения в сфере использования государственного языка устанавливается Законом об административных наказаниях за нарушения в сфере управления, общественного порядка и использования государственного языка.

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#Латвия #парламент #государственный язык #права потребителей
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Эдуард Эльдаров
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