В настоящее время прямой военной угрозы со стороны России не наблюдается, но общество должно быть бдительным, заявил президент Эдгар Ринкевич в среду после встречи с премьер-министром Андрисом Кулбергсом.

Он добавил, что страны НАТО и ЕС регулярно обмениваются различной информацией, в том числе аналитической и разведывательной. По словам президента, прямой военной угрозы не наблюдается, однако не исключены некие гибридные операции, одна из которых на латвийско-белорусской границе продолжается с 2021 года.

Ринкевич сказал, что нельзя исключать и различного рода диверсионные акты, поэтому обществу следует быть бдительным и обращать внимание на потенциально подозрительные действия. Президент заверил, что органы безопасности работают с союзниками и анализируют информацию, к тому же многое уже предотвращено.

"Учитывая, что Россия увязла в Украине и непредсказуема, страны восточного фланга уделяют повышенное внимание различным сигналам и продолжают делать все, чтобы обеспечить безопасность", - сказал Ринкевич.

В последние недели ряд высокопоставленных должностных лиц стран Балтии и других государств региона отмечали, что Россия увязла в войне против Украины. В связи с этим, по их оценке, возрастает риск того, что Москва может пойти на авантюрные шаги и предпринять действия против одной из стран восточного фланга НАТО.

Говоря о готовности Латвии реагировать на возможные провокации и гибридные атаки, президент отметил, что органы государственной безопасности, а также структуры внутренних дел и обороны постоянно анализируют развитие ситуации.

По словам Ринкевича, высшие должностные лица государства регулярно получают от профильных ведомств информацию как о расследованиях, которые продолжаются, так и о делах, по которым уже достигнуты конкретные результаты.

Общественность узнает о таких делах, когда уже предъявлены обвинения и произведены задержания. Однако, учитывая специфику работы правоохранительных органов и служб безопасности, не всегда возможно сообщать об этом раньше, пояснил президент.

"Можем ли мы все предугадать и ко всему быть готовыми? Нет, это нужно сказать честно. Всегда остается "серая зона"", - заявил Ринкевич.

Президент также высоко оценил работу органов государственной безопасности, Министерства внутренних дел, Министерства обороны и других ведомств. Он призвал общество с пониманием относиться к тому, что не вся информация может быть обнародована сразу.

"Безопасность никогда не бывает конечным результатом - это постоянно меняющийся процесс. Стопроцентно предотвратить абсолютно все невозможно. Думаю, мы действуем адекватно, но каждый день возникают новые вызовы", - отметил президент.

Ринкевич сообщил, что в среду на заседании Совета национальной безопасности (СНБ) планируется заслушать доклады органов государственной безопасности, а также обсудить вопросы обеспечения безопасности выборов и технологические решения. В частности, речь пойдет о действиях на случай, если из-за воздушной тревоги или других чрезвычайных обстоятельств один или несколько избирательных участков не смогут продолжать работу. Соответствующий законопроект уже находится на рассмотрении в Сейме, уточнил президент.

На заседании СНБ выборы планируется обсудить комплексно - не только с точки зрения функционирования информационных систем, но и в целом с позиции их организационного обеспечения. Кроме того, как ожидается, участники заседания рассмотрят вопросы киберзащиты и кибербезопасности с учетом недавнего инцидента в АО "Latvijas valsts meži" (LVM).