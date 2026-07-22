Вполне может случиться, что вскоре на территории Латвии не будет доступа к популярным мировым видео-каналам – находящиеся под контролем националистов контрольные органы готовятся выкатить счет для зарубежных корпораций. А если те откажутся платить, то вполне вероятно – отключение. Ибо практика блокирования уже отработана на россиянах…

Не забудьте выбросить телевизор

В былые времена обладание цветным «ящиком» было культовым – Ваш автор 35 лет назад, вернувшись с некой суммой средств после гастарбайтерства в Нидерландах, первым делом приобрел тяжеленный «Рубин» по коммерческой цене. И видеоплейер в комиссионке. Свобода опьяняла!

А вот нынче, не то, что раньше. «У меня дома нет телевизора», – все чаще слышишь от знакомых, причем даже не особо и молодых. Ваш автор уже больше года как отказался от кабельного подключения, хотя LTV и еще несколько каналов мистическим образом по-прежнему остались, и порой даже занятно понаблюдать за параллельной реальностью, которую выстраивает национальное вещание.

«Находятся в юрисдикции Латвии»

Министерство культуры во главе с Наурисом Пунтулисом (Национальное объединение) решило, что следует «обязать электронные средства массовой информации, оказывающим аудиовизуальные услуги на территории Латвии по запросу… вносить финансовый вклад в создание аудиовизуальных работ Европы».

Ныне власти пожинают плоды собственной ковидной паники – только с 2019 по 2021 г., благодаря всевозможным запретам, посещение кинотеатров упало на 60%. В Латвии на треть возросло число просматривающих фильмы в интернете. Даже нашу совсем небольшую аудиторию окучивает около 80 компаний из государств Евросоюза, предлагающих за абонентскую плату (как правило, небольшую), качественные кинокартины и шоу.

Ко всему этому, запрет на российское – и в целом русскоязычное – телевидение, волной окативший Латвию с весны 2022 года, фактически провалился. Благодаря распространению месенджера Telegram, «санкционка» бесконтрольно просматривается буквально из собственного кармана. Кроме того, широкие возможности предоставляет платформа YouTube.

Но и государство не дремлет. Ну а так как на продукцию, скажем, Константина Эрнста, местные власти повлиять не в силах – то берутся за то, что делает Запад.

«Чтобы предоставляющие глобальные аудиовизуальные услуги по заказу могли бы работать в Европейском Союзе, – напоминает Минкульт, – им в каком-либо государстве Европейского Союза нужно представить заявление…». В нашем случае, все эти гиганты – Netflix, Apple TV, Amazon Prime< Discovery, Disney – «находятся в юрисдикции Латвии»!

Иностранцы забыли про культуру

Национальный Совет по электронным СМИ, чей бывший глава Иварс Аболиньш теперь один из локомотивов предвыборного списка Национального объединения (кто бы сомневался), а до выборов так сказать, на передержке, является парламентским секретарем Минкульта, выработал даже специальные «направляющие линии» под названием: «Инструкция по идентификации услуг по запросу аудиовизуальных электронных средств массовой информации».

Потому как, ситуация-то сложная выходит. Иностранцы эти, «благодаря алгоритмическому формированию аудитории в значительной степени определяют тенденции потребления аудиовизуального контента в Латвии; однако их цель – получение прибыли, и они не связаны задачами латвийской культурной политики и медийной политики».

А ведь «цели культурной политики Латвии заключаются в содействии созданию и обеспечении доступности качественного современного аудиовизуального контента на латышском языке, а также в предоставлении широкой общественности материалов, укрепляющих национальную идентичность и приучающих молодое поколение к потреблению национального контента».

Поделиться с государством

Действительно, что там думать тому же YouTube про нашу страну, когда у него годовой бюджет от рекламы – около 40 миллиардов долларов. А у Латвии за тот же срок все государственные доходы – только 16 миллиардов евро с хвостиком.

«Эти поставщики услуг, которые также ведут деятельность и получают доход в Латвии, не инвестируют в контент, создаваемый в Латвии», – обличает американских капиталистов латвийский Минкульт.

Потому ведомство Н.Пунтулиса, творчески применяя директивы Евросоюза, желает поставить иностранные гиганты перед выбором: либо они проводят «прямые вклады в создание содержания», либо ведут «взносы в государственные фонды».

Получил рекламу? Поделись!

На заседании Кабинета Министров уже рассматривались поправки к Закону об электронных СМИ, от которых хотят получить денюжку. И немалую – 3,5% от доходов, которые получаются иноземцами в ЛР.

Самое интересное, что местные бюрократы от медиа нацелились и на те иностранные компании, которые обеспечивают свою деятельность за счет коммерческой рекламы, а для зрителей продукт показывают бесплатно. «Обязательство осуществлять финансовый вклад в производство европейских аудиовизуальных произведений, создаваемых в Латвии на латышском языке», видимо, должно вдохновить монстров международного бизнеса. Кстати, и без того в ЛР существует немало отягощений для иностранцев. Они, запуская свои трансляции по стране, обязаны:

Маркировать за свой счет возрастную аудиторию передач;

Заключать договоры и платить роялти организациям по защите авторских прав AKKA/LAA, LaMPA;

Платить ежегодную «пошлину на надзор» – более 6500 евро.

Ну а теперь создается нечто совсем невообразимое. Как гласит аннотация от Минкульта: «Данное обязательство по внесению финансового взноса не является частью общей системы налогообложения, а представляет собой самостоятельный и обособленный инструмент финансирования поддержки культурного содержания. В частности, планируемый сбор имеет собственное целевое назначение и не зависит от каких-либо иных действующих в Латвии налоговых режимов или систем сборов».

Любой наш каприз – за ваши деньги!

Совсем недавно в нашей стране был снят действительно мировой хит – мультипликационный «Поток», где вообще обошлись без какого-то ни было языка. Вот, казалось бы, и выход – нужно искусство, которое объединяет! Ан нет, теперь этот пример послужил инициаторам поправок поводом потребовать от иностранных компаний финансировать еще и такие картины в ЛР, в которых язык не задействован…

До 1 января 2027 года иностранцам посчитают – сколько же они оказались должны ЛР, задним числом, из расчета деятельности за 3 последних года. Ну а минимальной суммой поставили 300 тысяч евро. Любой наш каприз – за ваши деньги!