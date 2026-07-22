Законодательство должно обеспечивать одновременно строгий миграционный контроль и привлечение инвестиций в экономику Латвии, заявил в среду на пресс-конференции в Рижском замке президент Эдгар Ринкевич, комментируя ситуацию вокруг возвращенного им на повторное рассмотрение закона об иммиграции.

По словам президента, действовавшая с 2010 года практика привлечения инвестиций путем предоставления временного вида на жительство (ВНЖ) в обмен на инвестиции в недвижимость и другие активы себя исчерпала, поэтому стране необходимы новая политика и новый механизм привлечения инвестиций.

Ринкевич сообщил, что премьер-министр Андрис Кулбергс проинформировал его о ходе работы над законом после того, как президент попросил Сейм рассмотреть закон повторно. По словам главы государства, бюро премьер-министра и ответственные министерства сейчас работают над тем, чтобы учесть изложенное в обращении президента требование оценить соразмерность предлагаемых норм и соблюсти баланс различных интересов.

Как сообщил президент, в четверг, 23 июля, Сейм определит сроки и порядок повторного рассмотрения закона. Можно найти сбалансированное решение, которое учтет интересы экономики, инвесторов и национальной безопасности, считает Ринкевич. Он добавил, что советники президента и другие должностные лица продолжат участвовать в работе парламентских комиссий, и выразил уверенность в том, что компромиссное решение будет найдено.

Кулбергс, в свою очередь, заявил, что в плане действий правительства достаточно идей о перераспределении бюджетных средств, но не хватает предложений по увеличению доходов государства. По его мнению, сейчас существует риск "из одной крайности броситься в другую".

Премьер-министр призвал выбрать "современный путь, который используют и другие европейские страны". По его словам, существуют хорошо изученные механизмы привлечения иностранных инвестиций, позволяющие государству ежегодно получать дополнительные доходы.

Он также предупредил, что отказ от привлечения таких инвестиций будет иметь последствия: необходимые средства придется искать за счет сокращения финансирования других сфер. Кулбергс подчеркнул, что принятие закона является политическим решением, которое необходимо завершить в ходе работы нынешнего созыва Сейма, поэтому важно найти баланс между интересами государства и инвесторов.

Как сообщалось, 11 июня Сейм принял закон об иммиграции, а 18 июня утвердил поправки, запрещающие гражданам России и Беларуси получать ВНЖ через инвестиции в управляющих альтернативными инвестиционными фондами.

19 июня президент вернул закон на повторное рассмотрение в Сейм. В письме председателю парламента Дайге Миерине он отметил, что ко второму чтению было подано 158 предложений.

Ринкевич указал, что среди них были как технические поправки, так и предложения, вводящие принципиально новое правовое регулирование, в том числе касающееся права иностранцев получать ВНЖ при осуществлении предусмотренных законом инвестиций в экономику Латвии. По мнению президента, ряд аспектов требует дополнительной оценки со стороны парламента.

Кроме того, по замечанию Ринкевича, приоритет интересов национальной безопасности подтверждается тем, что сам законодатель начал вносить изменения в еще не вступивший в силу закон, поскольку первоначальная редакция не предусматривала прямых ограничений для граждан России и Беларуси на получение ВНЖ.

Президент подчеркнул, что законодатель должен убедиться в полноте и достаточности правового регулирования, чтобы не возникала необходимость передавать Кабинету министров дополнительные полномочия, например по проверке происхождения средств, вложенных в качестве инвестиций, или определению целей их использования.