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11 часов поработали и хватит... Депутаты просидели в Сейме до позднего вечера 2 62

Политика
Дата публикации: 23.07.2026
BB.LV
Изображение к статье: Пленарное заседание Сейма.

Пленарное заседание Сейма. Фото - пресс-служба Сейма

Так долго в разгар лета парламент еще в этом веке не работал!

Редкий случай в новейшей истории латвийского парламента: депутаты в июле не только собрались на внеочередное пленарное заседание, но просидели в Сейме в общей сложности 11 часов! Пленарное заседание началось в 10 утра, а закончилось в 21.00! При этом еще два вопроса слуги народа так и не успели рассмотреть!

При этом парламентарии полны решимости еще раз летом собраться на внеочередное заседание! Оно запланировано на 20-е августа! Это значит, что еще и в июле, и в августе пройдут заседания комиссий Сейма - чтобы подготовить повестку дня на 20-е августа. Вот что близость выборов делает с депутатами!

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#выборы #Сейм #Латвия #работа #депутаты #парламент #лето #политика
Автор - Абик Элкин
Абик Элкин
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