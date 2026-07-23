Так долго в разгар лета парламент еще в этом веке не работал!

Редкий случай в новейшей истории латвийского парламента: депутаты в июле не только собрались на внеочередное пленарное заседание, но просидели в Сейме в общей сложности 11 часов! Пленарное заседание началось в 10 утра, а закончилось в 21.00! При этом еще два вопроса слуги народа так и не успели рассмотреть!

При этом парламентарии полны решимости еще раз летом собраться на внеочередное заседание! Оно запланировано на 20-е августа! Это значит, что еще и в июле, и в августе пройдут заседания комиссий Сейма - чтобы подготовить повестку дня на 20-е августа. Вот что близость выборов делает с депутатами!