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«Я думаю, Путин применит ядерное оружие...» Латвийский политолог поделился своими догадками 5 1416

Политика
Дата публикации: 23.07.2026
BB.LV
Изображение к статье: Транспортировка ядерной ракеты

Транспортировка ядерной ракеты

Однако многие комментаторы эти домыслы эксперта опровергли.

Политолог и публицист Юргис Лиепниекс в социальной сети X вышел с апокалиптическим прогнозом: "Называйте меня... все равно кем, но это то, что я думаю - Путин применит ядерное оружие. Надеюсь, конечно, что я ошибаюсь". На это один из комментаторов высказал предположение, что российское ядерное оружие заржавело и сгнило, поскольку "у этого всего оружие времен СССР уже закончился гарантийный срок..." Лиепниекс парировал:"Как мы видели, в 2022-м году все старые ракеты летят достаточно хорошо... К сожалению".

Еще один оппонент полагает, что "Путин ядерное оружие на Украине не будет использовать, поскольку военная выгода будет минимальной, последует разрушительный зеркальный ответ, в том числе Россия потеряла бы поддержку Китая и Индии. Это будет путь к угроблению самого путинского режима и полному закату России".

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#Путин #ядерное оружие #Латвия #прогноз #социальные сети #Россия #политика
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Эдуард Эльдаров
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