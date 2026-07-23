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Комиссия по этике не будет оценивать высказывание вице-мера об иммигрантах-обезьянах 3 441

Политика
Дата публикации: 23.07.2026
LETA
Изображение к статье: Ратниекс

Комиссия по этике Рижской думы не будет оценивать высказывание вице-мэра Риги Эдварда Ратниекса (Национальное объединение) об иммигрантах, в котором он использовал слово "обезьяны", сообщила председатель комиссии Лаума Паэглькална ("Новое Единство").

По ее словам, комиссия решила не принимать этот вопрос к рассмотрению, но мнение Паэглькалны по этому вопросу не изменилось. Она считает, что высказываниям Ратниекса следовало бы дать оценку, но большинство комиссии решило иначе, и она это уважает.

BB.lv уже сообщал, что в соцсети "Twitter" была распространена информация о возможном сексуальном домогательстве со стороны мигранта, которую прокомментировал в том числе Ратниекс. В своем комментарии он использовал слово "обезьяны".

Некий мужчина написал в "Twitter", что его друг защитил девушку от домогательств, возможно, со стороны пакистанца. Ратниекс ответил на эту запись.

В свою очередь, сегодня Государственная полиция сообщила, что прекратила уголовный процесс о якобы совершенном мигрантом сексуальном домогательстве к женщине в центре Риги, кроме того, стражи порядка оценят, не было ли в этом случае введения общества в заблуждение.

Такое ощущение, что кое-кому очень нужна провокация...

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#Рига #миграция #преступность #иммигранты #социальные сети #провокация #политика
Автор - Павел Кириллов
Редактор: Павел Кириллов
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