На днях премьер Андрис Кулбергс в своем очередном видео в социальных сетях «успокоил» любопытных, которые хотели узнать, кто оплатил расходы на поездку жены премьера в Париж. Отметим: на минувшей неделе Кулбергса в командировку во Францию сопровождала его супруга.

А за жену заплатил сам

Глава правительства ЛР сообщил, что хотя жена направилась в Париж по приглашению президента Франции Макрона и его супруги, тем не менее все расходы на эту поездку своей второй половинки взял на себя сам Кулбергс. К слову он заметил, что зарплата премьера весьма солидная и позволяет оплатить такую поездку жены. Он добавил, что адекватные оклады получают и у министров. «А вот зарплаты парламентских секретарей, мне кажется, завышены», – считает А. Кулбергс.

Любопытно, что буквально параллельно с этим откровением премьера вышла и «исповедь» бывшего шефа Госканцелярии Яниса Цитсковскиса, который решил податься в большую политику и поэтому начал резать правду-матку – в том числе и о том, как в свое время принималось решение о резком повышении зарплат высшим должностным лицам.

Конечно, хочется спросить, где этот экс-чиновник был раньше – почему лишь сейчас решил раскрыть «страшную тайну»? Впрочем, эта такая установившаяся традиция, когда память к чиновникам и политикам возвращается тогда, когда они покидают госслужбу или конкретную должность.

Эстонская модель с латвийскими поправками

Вот «свидетельские показания» бывшего руководителя Госканцелярии, которого, кстати, сейчас судят по так называемому самолетному делу экс-премьера Кариньша.

«Реформа вознаграждения должностных лиц в Латвии проводилась с использованием в качестве основы эстонской модели.

Реформа в Латвии проводилась в два этапа – сначала с 1 января 2019 года повысили зарплаты судей и прокуроров, а 1 июля 2022 года стали пбольше получать высшие должностные лица государства и лица, занятые в государственных и муниципальных учреждениях.

В Латвии вознаграждение государственных должностных лиц было установлено путем умножения коэффициента, установленного для каждого должностного лица, на среднюю зарплату в народном хозяйстве («базовую зарплату») с соблюдением иерархии должностных лиц и баланса ветвей власти.

Госканцелярия изначально предложила полностью скопировать эстонскую модель вместе с эстонскими коэффициентами. Поскольку в 2018 году средняя зарплата Латвии составляла 77% от средней зарплаты Эстонии, то месячная зарплата латвийских государственных должностных лиц была бы установлена в размере 77% от месячной зарплаты соответствующего эстонского должностного лица. Если бы средняя зарплата в народном хозяйстве Латвии достигла уровня Эстонии, то и государственные должностные лица получали бы зарплаты эстонского уровня.

Но в 2018 году для части высших должностных лиц Латвии (президент, председатель Конституционного суда) это означало бы замораживание зарплат на один-два года – они уже получали не меньше эстонской элиты. Поэтому во время разработки законопроекта бывший премьер-министр К. Кариньш в 2019 году принял политическое решение уже сразу приравнять зарплаты высших должностных лиц ЛР к уровню зарплат высших должностных лиц эстонского государства (например, у председателя Сейма и премьер-министра прирост в проекте составил 916 евро).

Для себя не жалко

Вторая политическая «коррекция» произошла, когда согласование законопроекта на политическом уровне с фракциями представленных в Сейме политических партий в 2021 году осуществила парламентский секретарь премьер-министра К.Кариньша Э.Силиня. После проведенных переговоров Э.Силиня дала поручение Госканцелярии внести следующие изменения в законопроект:

а) увеличить коэффициент месячной заработной платы депутата Сейма с 3,2 до 3,5. (Государственная канцелярия для обеспечения баланса между ветвями власти соответственно увеличила также коэффициент месячной заработной платы судей с 2,91 до 3,2);

б) увеличить коэффициент месячной зарплаты премьер-министра и парламентских секретарей министерств с 4,68 до 5,5 (например, если бы не проводилась эта корректировка, то в 2026 году зарплата парламентского секретаря министерства составила бы не 6804 евро, а «всего» 5790 евро)».

Помнится, сам Цитсковскис, когда презентовал прошлому Сейму свою реформу зарплат, лил крокодиловы слезы по поводу текучки кадров в госуправлении – именно по причине низких должностных окладов. Тогда главный чиновник страны говорил, что цель реформы – добиться, чтобы зарплаты в госуправлении составляли хотя бы 70 процентов от зарплаты на аналогичных должностях в частном секторе. В итоге за следующие после начала реформы 3 года вознаграждение в госуправлении выросло в разы и уже не только «догнало», но и перегнало частный сектор!

Ээксперты в области экономики и финансов уже говорят о том, что это крайне опасно для развития экономики и ее конкурентоспособности, когда зарплаты в госуправлении растут значительно быстрее, чем в частном секторе — ведь госуправление не создает добавленной стоимости и живет за счет доходов частного сектора. Примечательно, что – и здесь премьер Кулбергс прав – зарплаты у руководителей крупных госпредприятий выше, чем у главы правительства и президента! «Хотя ответственность у премьера все-таки выше!», – дипломатично заметил Кулбергс.

Красиво жить не запретишь

Но вернемся собственно к зарплатам высших должностных лиц Латвии:

президент, премьер, спикер Сейма, председатель Конституционного и Верховного судов, генпрокурор и руководители других независимых госструктур получают в месяц (не считая денег на репрезентативные расходы, получаемые президентом и премьером) «на руки» порядка 6200-6400 евро,

министры — 5700-5900 евро,

парламентские секретари министерств — 4600-4800,

рядовые депутаты — 3000-3100.

Руководитель бюро премьера в месяц зарабатывает 4300-4500 «чистыми», советник премьера — 2900-3100. Директор департамента министерства получает от 3800 до 4200 евро нетто, завотделом министерства — 2400-3100, эксперты — 2000-2400…

Как видите, многие работающие в частном секторе о таких доходах могут только мечтать.

Этому дала, а этому — не дала

Недавно журналисты Латвийского ТВ «раскопали» несоответствие зарплат чиновников в разных министерствах. То бишь — чиновники на одинаковых должностях в разных министерствах «вознаграждаются» по разному.

Например, у госсекретарей зарплата отличается между министерствами. Самая высокая зарплата на эту должность — в Министерстве экономики (8639 евро), а самая низкая — в Министерстве культуры (4654 евро). Однако в большинстве министерств зарплаты госсекретарям концентрируются вокруг общего среднего уровня, который составляет около 6800 евро.

При этом зарплаты заместителям госсекретаря отличаются еще больше, чем у госсекретарей. Самая высокая зарплата — в Министерстве финансов (свыше 8000 евро), а самая низкая — в министерстве умной администрации и регионального развития (почти 3000 евро). Однако зарплата в министерстве умной администрации и регионального развития указана только за отработанное время, в течение которого принимались управленческие решения. Какова общая зарплата - не указано.

Средняя зарплата директоров департаментов у министерств также отличается. Самая высокая зарплата – в Министерстве финансов (чуть более 8000 евро до уплаты налогов ), а самая низкая — в Министерстве культуры (3000 евро).