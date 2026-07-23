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Они не идут в депутаты... Отдельные слуги народа отказались баллотироваться 0 296

Политика
Дата публикации: 23.07.2026
BB.LV
Изображение к статье: Зал заседаний Сейма

Зал заседаний Сейма

ФОТО: LETA

В новый Сейм не стартуют 11 депутатов нынешнего парламента.

В последние годы состав парламента от выборов к выборам меняется весьма значительно - на 40-55 процентов! И нынешний Сейм, который уже в конце октября уйдет в историю, 4 года назад, когда приступил к работе, обновился более чем на половину! Обновится ли столь же радикально новый парламент - узнаем уже 4-го октября, то есть на следующее утро после выборов, когда станет известно и поименный состав нового Сейма. Но зато уже сейчас известны имена 11 депутатов нынешнего парламента, которые не будут представлены в парламенте следующем, поскольку они сами отказались баллотироваться. Причины, разумеется, у всех разные: кто-то просто устал - в силу возраста и (или) по состоянию здоровья, кто-то разочаровался в политике, кто-то почувствовал, что депутатство - это не для него (нее), а кто-то "перестарался" - пока бегал из одной партии в другую, потерял авторитет и в итоге остался невостребован никакими серьезными политическими силами...

Так или иначе, но от участия в выборах отказались независимые депутаты Скайдрите Абрама, Иева Бранте, Игорь Юдин, Илья Иванов, Амиль Салимов, Дмитрий Коваленко, Дидзис Шмитс, Игорь Раев, депутат Нацобъединения Райвис Дзинтарс, депутат "Нового Единства" Анда Чакша и депутат Союза зеленых и крестьян Гундарс Даудзе.

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#выборы #депутаты #парламент #возраст #здоровье #политика
Автор - Абик Элкин
Абик Элкин
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