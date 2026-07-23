Программа празднования 825-летия Риги и "Рижского лета" обойдется самоуправлению в 1,6 миллиона евро, заявил сегодня на пресс-конференции мэр Риги Виестурс Клейнбергс.

По его словам, будут масштабные мероприятия, которые привлекут много посетителей. По оценкам, в общей сложности 45 мероприятий посетят не менее 200 000 человек.

В том числе будут привлекаться и иностранные туристы. На протяжении как минимум полугода на международных мероприятиях, в которых участвует мэр, их участников приглашают на праздник Риги. Он не стал прогнозировать, какое количество туристов может посетить праздник.

Клейнбергс признал, что на данный момент нет конкретного мероприятия, которое он назвал бы своим фаворитом на празднике. Дети наверняка захотят посетить шоу "Red Bull", детям помладше понравятся творческие мастерские, предположил мэр.

Клейнбергс добавил, что одним из фаворитов определенно станет кульминация праздника 15 августа, когда запланирована очень обширная программа.

Празднование 825-летия Риги этим летом начнется 1 августа, и праздничные мероприятия будут проходить весь месяц.

Запланированы праздники в микрорайонах, будут музыкальные парки, празднование дня рождения Риги на набережной 11 Ноября и другие мероприятия.

Праздничные мероприятия будут проходить и по вечерам в будние дни, например, Музыкальные парки запланированы на 6, 13, 20 и 27 августа