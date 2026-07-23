Предпринимательские организации Латвии, Литвы и Эстонии призвали премьер-министров трех стран взять на себя политическую ответственность за реализацию проекта Rail Baltica. По их мнению, власти должны четко обозначить, когда железная дорога будет достроена, сколько это будет стоить и за счет каких средств проект планируется завершить.

Представители бизнеса считают, что вокруг Rail Baltica сохраняется слишком много неопределенности. До сих пор окончательно не определены сроки завершения строительства, общая стоимость проекта и схема его финансирования. Кроме того, за последние годы руководство проекта неоднократно менялось, что также повлияло на его реализацию, пишут общественные СМИ.

Президент Латвийской торгово-промышленной палаты Айгар Ростовскис заявил, что обществу необходим ясный и реалистичный план.

По его словам, главы правительств должны открыто назвать предполагаемый срок завершения строительства, стоимость проекта и ожидаемый результат, чтобы у бизнеса и жителей было четкое понимание дальнейших действий.

Премьер-министр Латвии Андрис Кулбергс в целом согласился с такой позицией. Он подчеркнул, что реализовать Rail Baltica можно только совместными усилиями всех трех стран Балтии.

При этом глава правительства признал, что Латвии не хватает около 2,3 млрд евро даже для выполнения минимального объема работ. По его словам, покрывать этот дефицит исключительно за счет государственного бюджета власти не намерены.

Кулбергс считает, что проблему необходимо обсуждать на уровне Европейского союза. По его словам, если дополнительное финансирование не будет найдено, сроки реализации проекта придется пересматривать.

Премьер также отметил, что в нынешней ситуации Латвия направляет значительные средства на укрепление обороны и обеспечение безопасности восточной границы Евросоюза, поэтому возможности государственного бюджета ограничены.

Тем временем парламентская комиссия поддержала изменения, направленные на стабилизацию управления компанией Eiropas dzelzceļa līnijas, которая отвечает за реализацию латвийской части проекта Rail Baltica. Предполагается, что эти меры помогут повысить устойчивость управления проектом на фоне продолжающихся финансовых и организационных трудностей.