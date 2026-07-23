Это как раз тот случай, когда отрасль против, общественные организации против, отраслевое министерство и действующий регулятор против, однако лоббисты все равно продавили реформу сперва через правительство, а теперь и через Сейм. Сегодня вечером парламент концептуально (в первом чтении) одобрил пакет законопроектов, который предусматривает передачу небанковских кредиторов (финансовых организаций) от Центра защиты прав потребителей под надзор Банка Латвии.

"И получится, что за деятельностью небанковских кредиторов будет надзирать Банк Латвии, а защищать права клиентов этих финансовых организаций все равно должен будет Центр защиты прав потребителей! Создается ощущение, что это реформа ради реформы", - прокомментировал с трибуны депутат Харийс Рокпелнис (Союз зеленых и крестьян). Он оказался в меньшинстве...