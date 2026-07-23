Государственный контроль пришел к выводу, что многие самоуправления Латвии не располагают полной информацией о принадлежащей им недвижимости. Из-за этого решения о сохранении, аренде или продаже имущества нередко принимаются без достаточного обоснования и долгосрочного планирования.

Как показала ревизия, в ряде муниципалитетов отсутствуют актуальные сведения о состоянии объектов, расходах на их содержание, использовании и потенциале развития. Это затрудняет эффективное управление недвижимостью и принятие стратегических решений.

При этом аудиторы отмечают, что положительные примеры существуют. Некоторые самоуправления уже ведут системный учет имущества, используют электронные аукционы и обеспечивают более прозрачное управление доходами от продажи недвижимости.

По словам члена совета Государственного контроля Оскара Эрдманиса, муниципальная недвижимость — это не только источник доходов, но и важный общественный ресурс. Она может использоваться для развития образования, социальных услуг, инфраструктуры, предпринимательства, а в нынешней геополитической ситуации — также для нужд гражданской обороны и кризисного управления.

Ревизия выявила, что единых подходов к учету муниципальной недвижимости в стране нет. Если для государственной собственности действует общая информационная система, то самоуправления используют самые разные способы учета — от обычных таблиц Excel до специализированных программ. Полные сведения обо всех объектах имеются лишь в 15 муниципалитетах.

Это означает, что сегодня практически невозможно сравнить эффективность управления недвижимостью в разных самоуправлениях или оценить муниципальное имущество в масштабах всей страны.

Еще одной серьезной проблемой остается оформление прав собственности. Более 120 тысяч объектов, или 57% всей муниципальной недвижимости, находятся лишь в законном владении самоуправлений — право собственности на них до сих пор не зарегистрировано в Земельной книге. Это ограничивает возможности муниципалитетов оперативно распоряжаться своим имуществом.

Отдельное внимание ревизоры уделили продаже недвижимости. С июля 2021 года по январь 2026 года самоуправления заключили более 14 тысяч сделок по отчуждению имущества почти на 180 млн евро.

Само по себе отчуждение недвижимости аудиторы не считают проблемой. Напротив, продажа неиспользуемых объектов может снизить расходы на их содержание. Однако во многих случаях решения принимались исходя из текущих потребностей бюджета, а не после оценки долгосрочных интересов самоуправления.

Характерно, что 85% доходов от инициированных муниципалитетами продаж были получены за счет реализации наиболее ценных лесных участков.

Ревизия также показала, что далеко не все сделки обеспечивали максимальную выгоду. При анализе продаж земельных участков выяснилось, что во всех проверенных случаях был только один покупатель. Между тем открытые электронные аукционы в среднем увеличивали цену сельскохозяйственных земель на 31%, а лесных участков — на 80%.

Кроме того, аудиторы выявили случаи, когда новые владельцы вскоре перепродавали приобретенную у самоуправлений недвижимость значительно дороже. Общий прирост стоимости превысил 170 тысяч евро. При этом часть проданных сельскохозяйственных земель впоследствии вообще не использовалась — в ходе проверки заброшенными оказались 47 участков общей площадью 352 гектара.

По итогам ревизии Государственный контроль рекомендует самоуправлениям улучшить учет недвижимости, систематически оценивать ее использование, шире применять электронные аукционы и принимать решения о продаже только после документально подтвержденной оценки.

Одновременно ведомство считает, что часть проблем невозможно решить без изменений на государственном уровне. Поэтому Государственный контроль намерен обратиться к правительству и нескольким министерствам с предложением разработать единые принципы управления муниципальной недвижимостью, создать общую цифровую систему учета и упростить оформление прав собственности.

По состоянию на конец 2025 года в управлении самоуправлений Латвии находилось почти 212 тысяч объектов недвижимости с общей универсальной кадастровой стоимостью 4,7 млрд евро.