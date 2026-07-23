Сегодня вечером большинство депутатов поддержали во втором чтении поправку представителей Нацобъединения, которая запрещает русским коммерческим теле-радиостанциям в Латвии размещать рекламу на русском языке. Это действительно европейское ноу-хау - еще никто до такого демократического рывка не додумался. Тем более, что речь идет о частных электронных СМИ.

Сторонники такого ограничения пытались обосновать это... заботой о самих русскоязычных, которые через прослушивания рекламы на латышском лучше освоят госязык.