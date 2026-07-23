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Русским радиостанциям запретят ставить рекламу на русском 6 648

Политика
Дата публикации: 23.07.2026
BB.LV
Изображение к статье: Пленарное заседание Сейма.

Пленарное заседание Сейма. Фото - пресс-служба Сейма

Депутаты добрались и до частных радиостанций.

Сегодня вечером большинство депутатов поддержали во втором чтении поправку представителей Нацобъединения, которая запрещает русским коммерческим теле-радиостанциям в Латвии размещать рекламу на русском языке. Это действительно европейское ноу-хау - еще никто до такого демократического рывка не додумался. Тем более, что речь идет о частных электронных СМИ.

Сторонники такого ограничения пытались обосновать это... заботой о самих русскоязычных, которые через прослушивания рекламы на латышском лучше освоят госязык.

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#русский язык #Латвия #реклама #депутаты #нацобъединение #политика
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Эдуард Эльдаров
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