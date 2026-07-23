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Сейм принял в срочном порядке закон о запрете российских товаров 6 1080

Политика
Дата публикации: 23.07.2026
BB.LV
Изображение к статье: Внеочередное заседание Сейма .

Внеочередное заседание Сейма. Foto: Ieva Ābele-Ozoliņa, Saeima

Вскоре правительство утвердит конкретный перечень товаров из РФ и РБ, импорт которых будет запрещен.

Сейм все-таки решил принят поправки о запрете импортирования российских и белорусских товаров в течении одного дня - в двух чтениях, в срочном порядке. За принятие соответствующих предложений проголосовали 66 депутатов, при 8 "против". Принятые поправки делегируют правительству право утвердить уже список товаров, ввоз которых в Латвию для реализации и конечного потребления будет запрещен по меньшей мере до июля следующего года.

Глава МИДа Байба Браже, выступая с трибуны Сейма, признала, что попытка Латвии добиться внесения данных российских товаров (книг, продуктов, обуви и т. п.) в общий пакет евросоюзовских санкций не увенчались успехом, поэтому было принято решение хотя бы ограничить импорт этих товаров в самой Латвии.

Примечательно, что авторы законопроекта признают: запрет целого ряда товаров из РФ и РБ приведет к тому, что компании, торгующие с этими странами, будут терпеть убытки и сокращать работников. От себя добавим: едва ли в стране выживут, к примеру, те книжные магазины, которые специализируются на продаже книг на русском языке — понятно, что 90 процентов таких книг ввозятся из России.

Депутат от Нацобъединения Янис Эглитс выразил надежду, что вскоре будет принято решение о полном прекращении любых экономических связей с РФ.

Так или иначе, но закон принят и правительство список товаров из РФ и РБ, импорт которых будет запрещен, утвердит уже на ближайшем заседании - во вторник, 28-го июля.

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#импорт #санкции #Латвия #депутаты #законы #Россия #политика
Автор - Абик Элкин
Абик Элкин
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