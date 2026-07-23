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В Латвии завершается работа над докладом об ущербе, нанесенном стране в период оккупации 5 1942

Политика
Дата публикации: 23.07.2026
BB.LV
Изображение к статье: Советские серп и молот
ФОТО: Unsplash

Комиссия по подсчету ущерба, причиненного Латвии в период оккупации, завершает подготовку итогового доклада. Документ должен обобщить результаты многолетних исследований, посвященных оценке последствий оккупационного режима для государства и его жителей.

О ходе работы шла речь на встрече министра юстиции Эдварда Смилтенса с председателем комиссии Гатисом Круминьшем, сообщили в Министерстве юстиции.

По словам Смилтенса, документирование и оценка ущерба имеют важное значение не только с исторической точки зрения, но и для защиты интересов государства в будущем. Он подчеркнул, что Латвия должна проводить эту работу в соответствии с международным правом, признанными методиками и существующей судебной практикой.

Министр также отметил, что особую актуальность этой теме придает нынешняя международная обстановка, в том числе появившаяся в публичном пространстве информация о возможном обращении России в международный суд против Латвии.

Как сообщили в Министерстве юстиции, за годы работы комиссия собрала и систематизировала большой объем информации о последствиях оккупации. Исследователи задокументировали различные виды ущерба, оценили их в современных денежных показателях и оформили материалы в хронологическом порядке.

Во время встречи также обсуждалось сотрудничество с аналогичными структурами Литвы и Эстонии. Страны Балтии координируют подходы к оценке ущерба и используют схожую методологию при подготовке соответствующих исследований.

В министерстве считают, что результаты работы комиссии имеют значение не только для внутренней политики, но и для укрепления международной позиции Латвии по вопросам, связанным с последствиями оккупации.

После завершения подготовки итогового доклада его планируется подробно представить Кабинету министров. Правительство должно рассмотреть результаты исследований и дальнейшие шаги по использованию подготовленных материалов.

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#история #Латвия #оккупация #исследования #ущерб #правительство #Россия
Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
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