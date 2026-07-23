На заседаниях Сейма Латвии начали использовать новые электронные устройства для голосования. Они пришли на смену пультам, которые обеспечивали работу парламента почти три десятилетия — с 1997 года.

Как сообщили в пресс-службе Сейма, обновление оборудования было необходимо из-за возраста прежней системы и растущих технических рисков. Старые устройства больше не обеспечивались запасными частями, поэтому вышедшие из строя пульты приходилось ремонтировать, используя детали от других неисправных устройств.

В парламенте отмечают, что такой подход уже не позволял гарантировать надежную работу системы во время заседаний.

Новые устройства сохраняют весь необходимый функционал. С их помощью депутаты могут регистрироваться перед заседанием, подтверждать наличие кворума, записываться для выступлений в дебатах и голосовать по вопросам повестки дня.

Особое внимание при внедрении новой системы уделили вопросам кибербезопасности. Проект реализовывался в сотрудничестве с латвийским учреждением по предотвращению киберинцидентов Cert.lv. Перед вводом оборудования в эксплуатацию специалисты провели необходимые проверки и испытания на безопасность и устойчивость работы системы.

Кроме того, новые устройства протестировали и официально приняли счетчики голосов, избранные Сеймом из числа представителей парламентских фракций.

Установка и настройка оборудования проходили во время перерыва между весенней и осенней сессиями парламента. До начала работы депутаты получили возможность ознакомиться с новой системой и протестировать ее.

Электронные устройства были приобретены по итогам открытой закупки. Поставку и монтаж аппаратной части системы выполнила компания «A-T Trade Music».