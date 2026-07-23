Итак, сегодня на внеочередном заседании Сейма депутаты поддержали рассмотрение по-существу, то есть передачу в комиссию парламента, - поправок в закон, которые вводят национальные санкции, то есть запрет на ввоз и конечное потребление в Латвии российской и белорусской промышленной продукции. Список запрещенного импорта утвердит позднее Кабинет Министров, но уже сейчас известно, что нельзя будет реализовывать в нашей стране книги, обувь, продукты питания из РФ и РБ. Транзит эти ограничения не затронет.

Представляя данный законопроект, депутат Сейма Янис Скрастиньш отметил, что цель запрета - еще более жестко ограничить возможность России зарабатывать на реализации своих товаров и тем самым получать дополнительные средства для продолжения агрессии на Украине. Политик напомнил, что до сих пор решение о том, торговать или нет продукцией страны-агрессора, было выбором самих предпринимателей. Теперь же будут введены законодательные запреты.

Уже сегодня комиссия Сейма по обороне и внутренним делам рассмотрит законопроект в первом чтении, чтобы парламент опять-таки сегодня успел концептуально одобрить данный законопроект. Нельзя исключить, что сегодня или, в крайнем случае, в первой половине августа он будет уже окончательно принят и сразу же вступит в силу, если депутаты проголосуют за срочность.

"Цель законопроекта — создать дополнительный инструмент, который предотвратит ситуацию, при которой бюджеты стран-агрессоров и их предприятия получают дополнительные доходы от экспорта своей продукции в Латвию. Более того, сегодняшние действия стран-агрессоров могут рассматриваться и как прямая угроза безопасности и суверенитету Латвийского государства как пограничного государства Российской Федерации, поскольку с экспортными доходами они могут не только продолжать уже начатую войну на Украине, но и возможно в будущем расширить агрессию против других стран.

Законопроект предусматривает запрет на импорт промышленных товаров, которые не были включены в ЕС ограничительных мер (санкции, тарифы, торговые ограничения), в целом. Страны-агрессоры стараются как можно больше экспортировать товары своей промышленности, предлагая их по более низким ценам, и это влияет на доходы и благосостояние производителей ЕС, в том числе Латвии. Это создает экономическую угрозу для Латвии как приграничного государства", - говорится в аннотации к законопроекту.