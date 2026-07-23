Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

В шаге от запрета. Сейм дал зеленый свет введению эмбарго на российские товары 4 1623

Политика
Дата публикации: 23.07.2026
BB.LV
Изображение к статье: Заседание Сейма

Заседание Сейма

ФОТО: LETA

В Латвии скоро нельзя будет продавать российские и белорусские книги, продукты питания, обувь и другие товары...

Итак, сегодня на внеочередном заседании Сейма депутаты поддержали рассмотрение по-существу, то есть передачу в комиссию парламента, - поправок в закон, которые вводят национальные санкции, то есть запрет на ввоз и конечное потребление в Латвии российской и белорусской промышленной продукции. Список запрещенного импорта утвердит позднее Кабинет Министров, но уже сейчас известно, что нельзя будет реализовывать в нашей стране книги, обувь, продукты питания из РФ и РБ. Транзит эти ограничения не затронет.

Представляя данный законопроект, депутат Сейма Янис Скрастиньш отметил, что цель запрета - еще более жестко ограничить возможность России зарабатывать на реализации своих товаров и тем самым получать дополнительные средства для продолжения агрессии на Украине. Политик напомнил, что до сих пор решение о том, торговать или нет продукцией страны-агрессора, было выбором самих предпринимателей. Теперь же будут введены законодательные запреты.

Уже сегодня комиссия Сейма по обороне и внутренним делам рассмотрит законопроект в первом чтении, чтобы парламент опять-таки сегодня успел концептуально одобрить данный законопроект. Нельзя исключить, что сегодня или, в крайнем случае, в первой половине августа он будет уже окончательно принят и сразу же вступит в силу, если депутаты проголосуют за срочность.

"Цель законопроекта — создать дополнительный инструмент, который предотвратит ситуацию, при которой бюджеты стран-агрессоров и их предприятия получают дополнительные доходы от экспорта своей продукции в Латвию. Более того, сегодняшние действия стран-агрессоров могут рассматриваться и как прямая угроза безопасности и суверенитету Латвийского государства как пограничного государства Российской Федерации, поскольку с экспортными доходами они могут не только продолжать уже начатую войну на Украине, но и возможно в будущем расширить агрессию против других стран.

Законопроект предусматривает запрет на импорт промышленных товаров, которые не были включены в ЕС ограничительных мер (санкции, тарифы, торговые ограничения), в целом. Страны-агрессоры стараются как можно больше экспортировать товары своей промышленности, предлагая их по более низким ценам, и это влияет на доходы и благосостояние производителей ЕС, в том числе Латвии. Это создает экономическую угрозу для Латвии как приграничного государства", - говорится в аннотации к законопроекту.

×
Читайте нас также:
#импорт #Украина #санкции #торговля #Латвия #безопасность #экономика #Россия #политика
Автор - Абик Элкин
Абик Элкин
Все статьи
2
0
0
0
0
18

Оставить комментарий

(4)

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Рижский аэропорт
Изображение к статье: Эдгарc Ринкевич
Изображение к статье: Тематическое фото - рот на замке Эксклюзив!
Изображение к статье: Пленарное заседание Сейма Эксклюзив!

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Две девушки под зонтом
Наша Латвия
Изображение к статье: Необычный рецепт винегрета: овощи готовятся за 3 минуты, сохраняя витамины
Еда и рецепты
Изображение к статье: Пенсионерка
Наша Латвия
Изображение к статье: Что сажать на грядке после сбора чеснока
Дом и сад
Изображение к статье: Как продлить урожай помидоров с помощью соли
Дом и сад
Изображение к статье: Ученые синтезировали яд рыбы фугу в 22 этапа: зачем это нужно?
В мире животных
Изображение к статье: Две девушки под зонтом
Наша Латвия
Изображение к статье: Необычный рецепт винегрета: овощи готовятся за 3 минуты, сохраняя витамины
Еда и рецепты
Изображение к статье: Пенсионерка
Наша Латвия

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео