Европейский союз в рамках 21-го пакета санкций включил в санкционный список российского бизнесмена Сергея Шнайдера — владельца компаний, управляющих сетью магазинов Mere в Латвии. В связи с этим связанные с ним предприятия обязаны немедленно прекратить хозяйственную деятельность.

Как сообщили в Службе финансовой разведки Латвии (FID), санкции распространяются не только на самого Сергея Шнайдера, но и на компании Latprodukti и латвийский филиал Valiente, которые управляют сетью магазинов Mere. В соответствии с требованиями санкционного режима ЕС предприятия должны незамедлительно прекратить хозяйственную деятельность.

По информации FID, Сергей Шнайдер внесен в санкционный список за материальную и финансовую поддержку действий, которые подрывают или угрожают территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины. Косвенно ему принадлежит более 50% долей в компаниях Latprodukti и Valiente в Латвии.

В ведомстве отмечают, что 21-й пакет санкций направлен прежде всего против энергетического сектора России, который остается одним из главных источников доходов государства, а также предусматривает дополнительные ограничения для финансовой системы. Главная цель новых мер — еще больше сократить возможности России финансировать военную агрессию против Украины.

В новый санкционный список включены 48 физических и 168 юридических лиц. Согласно регламенту ЕС, все денежные средства и экономические ресурсы лиц и организаций, попавших под санкции, подлежат замораживанию. Кроме того, запрещается прямо или косвенно предоставлять им любые финансовые средства или экономические ресурсы.

В энергетическом секторе под ограничения попали еще более 40 судов так называемого теневого флота. Чтобы ограничить доходы России от экспорта нефти, ЕС решил до 14 июля 2027 года сохранить действующий потолок цен на российскую нефть на уровне 44,10 доллара США за баррель.

Ранее европейское законодательство предусматривало механизм регулярного пересмотра ценового потолка в зависимости от средней стоимости нефти на мировом рынке. Теперь этот механизм временно приостановлен, чтобы не допустить автоматического повышения установленного лимита в случае резких колебаний мировых цен.

Кроме того, санкционный список пополнила еще одна нефтеперерабатывающая компания из третьей страны, где перерабатываются или смешиваются российские нефтепродукты и минеральные удобрения. Также ограничения введены в отношении ряда российских портов, шлюзов и аэропортов, сотрудничество с которыми теперь запрещено.

В финансовом секторе санкции затронули новые организации, с которыми запрещено проводить сделки. Ограничения распространяются также на зарегистрированные за пределами ЕС компании, оказывающие услуги с криптоактивами или платежные услуги лицам, находящимся под санкциями либо способствующим обходу санкционного режима.

Хотя пока ни одна подобная компания официально не включена в санкционный список, FID отмечает, что сам механизм является четким предупреждением для иностранных поставщиков криптоуслуг о возможности введения против них европейских санкций в случае участия в схемах обхода ограничений.

Также список кредитных организаций, с которыми запрещено проводить операции, пополнился еще 33 банками, и теперь общее число таких финансовых учреждений превышает сто.

В перечень банков, использующих российскую систему передачи финансовых сообщений СПФС, добавлена одна кредитная организация из Кыргызстана. Кроме того, в санкционный список включены более 20 финансовых организаций, оказывающих услуги с криптоактивами и, по оценке ЕС, способствующих обходу санкций. Любые сделки с ними теперь запрещены.

21-й пакет санкций также расширил перечень товаров и технологий, которые могут способствовать развитию российского военно-промышленного комплекса. Их запрещено экспортировать в Россию, а также перевозить транзитом через российскую территорию. Под ограничения попали отдельные авиационные изделия, используемые в беспилотных летательных аппаратах, системах радиоэлектронной борьбы, перехвата и пусковых установках.

В связи с участием Беларуси в войне против Украины дополнительные ограничительные меры введены и в отношении Минска. Часть из них синхронизирована с новыми санкциями против России. В частности, расширены критерии включения физических и юридических лиц в санкционные списки, а также увеличен перечень товаров, экспорт которых в Беларусь запрещен, включая отдельные авиационные компоненты для беспилотников.

Как ранее сообщало агентство LETA, в 2024 году компания Latprodukti увеличила оборот на 53% — до 31,57 млн евро, однако завершила год с убытком в размере 71 841 евро против прибыли годом ранее. Финансовая отчетность компании за 2025 год пока не опубликована.

Компания Latprodukti зарегистрирована в 2020 году. Ее уставный капитал составляет 365 000 евро. Согласно данным Firmas.lv, предприятие полностью принадлежит зарегистрированной в Сербии компании SKTrade DOO Beograd, а конечным бенефициаром является Сергей Шнайдер.

По данным Firmas.lv, в Латвии работают 12 магазинов Mere — в Риге, Даугавпилсе, Елгаве, Екабпилсе, Лиепае, Резекне, Тукумсе, Валке и Вентспилсе.

Кроме того, Шнайдер косвенно владеет и латвийским филиалом литовской компании Valiente. До 19 сентября 2025 года оператор сети Mere в Литве принадлежал пяти гражданам России, крупнейшим владельцем была Анна Шнайдер (66%). Среди совладельцев также значились Рустам Килижеков, Андрей Шнайдер — брат Сергея Шнайдера, Яковлев и Вейкулайнен. Однако, как сообщал портал Delfi.lt, в октябре 2025 года российские владельцы передали права собственности на литовскую компанию зарегистрированному в Испании предприятию.

Напомним, что страны Европейского союза в четверг после нескольких недель переговоров согласовали новый, 21-й пакет санкций против России.

Новый пакет санкций ЕС не только значительно расширил ограничения против российских энергетических, финансовых и транспортных структур, но и напрямую затронул сеть магазинов Mere в Латвии. В результате компании, управляющие сетью, обязаны прекратить свою деятельность в соответствии с европейским санкционным законодательством.