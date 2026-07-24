После того, как Кришьянис Кариньш из-за "самолетного скандала" ушел в отставку с поста главы МИДа и покинул ряды партии "Единство", он отказывался от интервью. И лишь сейчас - судя по всему в преддверии выборов, - решил сказать все, что накипело! В интервью diena.lv он раскритиковал теперь уже тоже бывшего премьера Силиню и за то, что повернулась к нему спиной во время "самолетного скандала", и, особенно, за очень грубые тактические ошибки, которые и привели к тому, что она сама развалила свое правительство.

Но особое беспокойство вызывает у Кариньша неспособность нынешних руководителей страны грамотно действовать во внешней политике.

"На нас смотрят как на тех, кто начинает выпадать из международного оборота. Мы просто начинаем исчезать, и это нехорошо. Например, Финляндия очень подняла свои активы и это связано с тем, что Александр Стубб стал их президентом, и их президент играет роль, которой у нашего президента нет.

...В Финляндии сейчас очень способный президент с относительно большой ролью во внешней политике, и господин Стубб хорошо покрывает весь регион. Мы как латыши можем быть благодарны и относительно счастливы, что хотя бы какой-то лидер региона силен, но ни в Латвии, ни в Литве, ни в Эстонии, на мой взгляд, ничего подобного нет, и вот мы здесь. Это значит, что мы не помогаем направить воды в нужном направлении, а просто плывем по течению. И это потенциально даже очень опасно.

Есть политики и есть страны, которые вовлекают в различные переговоры и решения, потому что они просто часть этого дискурса, часть процесса. И мы не допущены к тому процессу формирования политики.

Да, мы один из 27 голосов за столом Европейского совета, и наш голос такой же, как у любой другой европейской страны. Но мы больше не формируем тот контент, который преподносится для принятия решения на стол Европейского совета", - сказал, в частности, Кариньш.

Досталось от Кариньша и нынешнему премьеру Кулбергсу: "Господин Кулбергс заработал свой политический капитал, раскритиковав мою бывшую партию, в том числе и меня. Хорошо, он критикует меня, я не очень хорошо о нем говорю, но что меня больше волнует, – вся его политика основана на том, что все остальные виноваты и он умеет лучше, чем кто-либо другой. До того, как я стал премьером, я тоже занимался критикой правительства Кучинскиса, но я знаю, какие последствия, получив бразды ответственности, что все это не так-то просто решать. Кулбергс таким упрощенным образом говорит, что он все упорядочит, но это так не работает ни в мире, ни в нашей политике. Следовательно, он в популистском ключе создает ожидания, которые несбыточны, и результат только один — если бы он в итоге стал премьером и после выборов, я был бы удивлен, что в обществе не последовало бы глубокого разочарования и в нем самом. Но это характерно для нас – мы возлагаем нереальные надежды, и тогда у нас нереальное разочарование, а нужно просто плавно идти вперед".

В большой интервью экс-премьер прокомментировал и ситуацию в своей бывшей партии.

"То, что я, к сожалению, вижу, потому что это уже не уникально нигде в западном мире – нас охватывает волна популизма, и популизм я определяю как политиков, предлагающих очень упрощенные решения очень сложных проблем. Это очень заметно в США, как там все процессы сейчас происходят, мы это видим в Европе — в Германии это движение очень сильное, во Франции будем смотреть, кто придет на смену Макрону. И в Латвии, я думаю, то же самое — «Единство», которое в моих глазах является той самой партией, которая образовалась при объединении Jaunais Laiks, а значит, с 2002 года, и, возможно, оно себя и сейчас исчерпало или исчерпывает в данный момент.

Сегодня, если честно, я, к сожалению, совершенно не могу сказать, что эта сила представляет или чего хочет, потому что партия в какой-то момент потеряла свое направление, и, я думаю, рейтинги - это отражение того", - заключил в diena.lv бывший премьер, сославшись на отсутствие у "Нового Единства" команды.