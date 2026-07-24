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Мы поедем, мы помчимся: надзор за строительством Rail Baltica доверили американцам! 2 2966

Политика
Дата публикации: 24.07.2026
BB.LV
Изображение к статье: Строительство Rail Baltica
ФОТО: Facebook

На днях руководство исполнительной власти – и премьер Андрис Кулбергс, и его коллега по «Объединенному списку», министр финансов Марис Кучинскис, отодвинули реализацию скоростной магистрали европейской колеи аж за 2030 год. Положили в дальний ящик, так сказать. Но что-то же делать надо!

Встречный план

А вот министр сообщений Рихардс Козловскис («Новое Единство») оказался брошен со сферы правопорядка на транспортные дела, прямо как Феликс Эдмундович Дзержинский, коего в годину разрухи тоже поставили с ВЧК рулить железными дорогами. К счастью, местный силовик начал не с репрессий, а с административных новаций – исправил Закон об осуществлении проекта Rail Baltica.

Согласно нововведениям Р.Козловскиса, у нас теперь всем проектом станет руководить SIA Eiropas dzelzceļa līnijas с правлением из 4 членов – председатель и его боевые замы; по финансовым, юридическим и строительным вопросам. В члены правления могут быть назначены профессионалы своего дела, ранее трудившиеся не менее 5 лет на руководящих должностях. Срок их полномочий – до 31 декабря 2028 года, что обеспечит «успешную реализацию проекта Rail Baltica».

Как видно, министр сообщений в своих планах серьезно опережает свое прямое начальство. Выдает, так сказать, встречный план.

За скромное вознаграждение

Стоит напомнить, что SIA Eiropas dzelzceļa līnijas существует уже 12 лет. За этот срок в нем сменилось 11 членов правления, каждый из коих заработал на строительстве Rail Baltica (преимущественно виртуальном), существенную денюжку. Судя по данным сайта edzl.lv, годовое вознаграждение члена правления – от 30 до 33 тысяч евро в год.

Для того, чтобы руководить железнодорожным строительством в ЛР, не обязательно быть карьерным путейцем. К примеру, член правления Янис Наглис ранее трудился членом правления Клинической университетской больницы Паула Страдиня, в сфере торговли мобильными телефонами и подержанными автомобилями. А сейчас ему приходится осуществлять - «строительство инфраструктуры железной дороги публичного пользования, отчуждение недвижимой собственности, создание модели управления инфраструктурой, а также реализацию проектов, финансируемых Европейским Союзом и другими международными финансовыми инструментами».

А чтобы SIA Eiropas dzelzceļa līnijas не было скучно, ему наше Минсообщения отрядило в помощь Alvarez & Marsal – это американская глобальная консалтинговая компания, специализирующаяся на антикризисном управлении, реструктуризации бизнеса и повышении операционной эффективности. Ибо, вероятно, в составе самого министерства недостает чиновников, которые могли бы беспристрастно и авторитетно выполнять надзорные функции…

Между тем, для господина Козловскиса есть цифры, которым непросто смотреть в лицо: на железной дороге Латвии грузооборот снизился с 49,3 млн. т в 2018 до 9.4 млн. т в 2025 году.

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#финансы #Латвия #строительство #Rail Baltica #политика
Автор - Ник Кабанов
Ник Кабанов
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