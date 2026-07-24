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Президент Латвии анонсировал новый механизм защиты границы с Беларусью: что уже известно 1 203

Политика
Дата публикации: 24.07.2026
BB.LV
Изображение к статье: Эдгар Ринкевич
ФОТО: president.lv

Власти Латвии готовят новый механизм укрепления границы с Беларусью. Президент Эдгар Ринкевич сообщил, что его реализация начнется в ближайшее время, однако конкретные меры пока не раскрываются по соображениям безопасности.

По словам президента, соответствующее решение Национальный совет безопасности принял на этой неделе. Реализовывать новые меры предстоит Министерству внутренних дел и Министерству обороны.

Ринкевич сообщил, что общественность узнает подробности после того, как механизм начнет работать и появятся первые результаты. При этом он не уточнил, идет ли речь о ближайших неделях или о более длительном сроке.

Президент признал, что ситуация на латвийско-белорусской границе остается напряженной. По его словам, для эффективной защиты рубежа уже недостаточно использовать только привычные подходы, поэтому государство готовит дополнительные решения.

Он подчеркнул, что безопасность границы зависит не только от физических заграждений и систем наблюдения. Даже после завершения строительства технической инфраструктуры решающее значение будет иметь скорость реагирования на попытки незаконного пересечения границы.

Иными словами, обнаружить нарушение недостаточно — важно иметь возможность быстро направить на место группы реагирования. Именно этот элемент, по словам президента, играет ключевую роль в обеспечении безопасности.

Ринкевич также заявил, что происходящее на границе нельзя объяснять исключительно гибридным давлением со стороны Беларуси. По его оценке, значительную роль играет и организованная преступность, занимающаяся нелегальной переправкой мигрантов.

Президент положительно оценил недавнее ужесточение наказаний за организацию незаконной миграции, отметив, что более строгая ответственность может стать дополнительным сдерживающим фактором. Одновременно, по его словам, Латвия продолжает сотрудничество с европейскими партнерами, поскольку миграционное давление способно быстро смещаться с одного участка внешней границы Евросоюза на другой.

Комментируя прозвучавшие в Литве предложения восстановить пограничный контроль с Латвией из-за вторичной миграции, Ринкевич предположил, что речь скорее шла о политических заявлениях. Он отметил, что сейчас литовские пограничники помогают Латвии, но ситуация может измениться, и в будущем уже латвийские службы могут оказывать помощь соседней стране.

В ближайшее время станет понятно, какие именно дополнительные меры решили внедрить латвийские власти и какую роль они сыграют в усилении охраны восточной границы страны.

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#президент #граница #Латвия #миграция #безопасность #национальная безопасность #Беларусь #политика
Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
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