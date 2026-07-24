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Уничтожено почетное консульство Латвии 6 3326

Политика
Дата публикации: 24.07.2026
BB.LV
Изображение к статье: Байба Браже

В результате российского удара по Украине пострадало почетное консульство Латвии в Славянске. Об этом в соцсети X сообщила министр иностранных дел Латвии Байба Браже (на фото).

По ее словам, о случившемся уже проинформированы министры стран Европейского союза и НАТО, а также международные организации. Браже подчеркнула, что Россия может разрушать здания, но не сможет сломить волю Украины и поддержку Латвии.

Президент Латвии Эдгар Ринкевич в социальных сетях заявил, что уничтожение офиса почетного консульства Латвии в Славянске является очередным военным преступлением России.

«Латвия вместе с Украиной. Мы продолжим поддерживать работу нашего почетного консула Олександра Павенко и всех, кто остается на линии фронта, помогая своим людям», — отметил президент.

Почетный консул Латвии Павенко в результате нападения не пострадал, однако пострадали двое сотрудников консульства. Министерство иностранных дел Латвии поддерживает постоянную связь с почетным консулом и ответственными учреждениями Украины, чтобы выяснить все обстоятельства произошедшего, оказать поддержку раненым и получить самую свежую информацию.

В пятницу Латвия вызвала временного поверенного в делах посольства России и вручила ноту протеста, выразив самое решительное осуждение России за жестокое нападение на город Славянск и уничтожение здания почетного консульства Латвии.

По данным украинской стороны, российские войска выпустили по Киеву и Киевской области около десяти гиперзвуковых противокорабельных ракет «Циркон».

Украинские СМИ со ссылкой на производителя вооружений First Contact сообщают, что целью атаки был частный полигон в Бучанском районе, где в тот момент проходила выставка вооружений украинской оборонной промышленности.

Позже советник министра иностранных дел Томс Садовскис сообщил, что в здание почетного консульства Латвии попала российская авиабомба КАБ-250.

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#НАТО #Украина #Латвия #Россия #политика
Автор - Андрей Хазов
Редактор: Андрей Хазов
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