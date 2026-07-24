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В Латвии расширили «черный список» российских сайтов 4 1957

Политика
Дата публикации: 24.07.2026
BB.LV
Изображение к статье: Блокировка сайта

Национальный совет по электронным СМИ ограничил доступ к трем интернет-ресурсам, которые, по оценке властей, распространяют российскую пропаганду и искажают исторические факты.

Национальный совет по электронным СМИ Латвии (NEPLP) принял решение ограничить доступ еще к трем российским интернет-порталам, распространяющим пропагандистский контент.

Под блокировку попали сайты istoriku.ru, sovetskie-plakaty.ru и istorik.net.

Как сообщили в NEPLP, компетентные государственные органы пришли к выводу, что эти ресурсы публикуют одностороннюю, вводящую в заблуждение и тенденциозную трактовку истории, формируя благоприятное отношение к России.

По оценке совета, материалы сайтов романтизируют советский период, культивируют ностальгию по СССР, а также оправдывают сексуальные преступления, совершенные военнослужащими Красной армии во время Второй мировой войны в Германии и других европейских странах. Кроме того, аналогичные преступления российских военных в современной Украине на этих ресурсах называются «фейками».

В NEPLP считают, что подобный контент может негативно влиять на сплоченность латвийского общества, межэтнические отношения, восприятие исторических событий и принадлежность жителей к единому информационному пространству. Также он, по мнению ведомства, способен ослаблять общественную поддержку независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины.

Это не первое подобное решение: ранее совет уже неоднократно ограничивал доступ к интернет-ресурсам, признанным распространителями российской пропаганды.

Латвийские власти продолжают расширять список заблокированных сайтов, считая, что подобные ресурсы представляют угрозу информационной безопасности страны и используются для распространения кремлевской пропаганды.

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#пропаганда #история #Латвия #интернет #Россия
Автор - Светлана Тихомирова
Редактор: Светлана Тихомирова
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