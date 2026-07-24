Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Власти отказались от идеи менять владельца концертного зала Gors, но усилят государственный контроль 0 76

Политика
Дата публикации: 24.07.2026
BB.LV
Изображение к статье: Gors
ФОТО: LETA

Концертный зал Gors останется в собственности Резекненского самоуправления. Вместо создания новой структуры управления власти предлагают расширить полномочия Министерства культуры, которое будет контролировать работу учреждения.

Рабочая группа комиссии Сейма по образованию, культуре и науке подготовила новый вариант законопроекта о дальнейшем управлении концертным залом Gors. Он существенно отличается от первоначальной версии, представленной правительством этой весной, пишет Diena.

Если раньше обсуждалась возможность создания отдельного фонда и изменения модели управления, то теперь от этих идей решили отказаться. Недвижимость останется в собственности Резекненского самоуправления, а сам концертный зал продолжит работать в существующей форме.

При этом Министерство культуры получит более широкие полномочия по надзору за деятельностью учреждения. Речь идет о контроле организационных процессов и работы концертного зала.

Новый подход появился после того, как первоначальный законопроект не получил достаточной поддержки. После закрытого заседания парламентской комиссии была создана рабочая группа, которая подготовила альтернативный документ.

Пока это лишь рабочая версия. Она направлена на согласование заинтересованным сторонам, включая Резекненское самоуправление и Латвийский союз самоуправлений. После получения замечаний документ доработают и только затем внесут в Сейм уже как законопроект парламентской комиссии.

Фактически власти решили отказаться от наиболее спорных предложений первой редакции документа. Это означает, что менять собственника концертного зала или создавать новую управляющую организацию пока не планируется.

Министр культуры Наурис Пунтулис также признал, что первоначальная версия законопроекта оказалась неудачной. По его словам, после обсуждений удалось выработать более сбалансированный вариант. Министр сообщил, что встречался с руководством Резекненского самоуправления, и стороны пришли к единому мнению: концертный зал Gors имеет значение не только для Латгале, но и для культурной жизни всей Латвии.

Окончательное решение по новой модели управления будет принято после завершения согласования законопроекта и его рассмотрения в Сейме.

×
Читайте нас также:
#Резекне #Латвия #культура #министерство культуры #политика
Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
0
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Строительство Rail Baltica Эксклюзив!
Изображение к статье: Заседание 14-го Сейма Латвии Эксклюзив!
Изображение к статье: Пленарное заседание Сейма.
Изображение к статье: Пленарное заседание Сейма Эксклюзив!

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Tavi draugi
ЧП и криминал
1
Изображение к статье: боксерские перчатки
Спорт
Изображение к статье: airBaltic
Бизнес
Изображение к статье: Деревянная платформа
Наша Латвия
Изображение к статье: Перекрытая полицией дорога в Талси
Наша Латвия
4
Изображение к статье: В озере Констанц обнаружили прекрасно сохранившееся древнее судно
Культура &
Изображение к статье: Tavi draugi
ЧП и криминал
1
Изображение к статье: боксерские перчатки
Спорт
Изображение к статье: airBaltic
Бизнес

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео