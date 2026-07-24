Рабочая группа комиссии Сейма по образованию, культуре и науке подготовила новый вариант законопроекта о дальнейшем управлении концертным залом Gors. Он существенно отличается от первоначальной версии, представленной правительством этой весной, пишет Diena.

Если раньше обсуждалась возможность создания отдельного фонда и изменения модели управления, то теперь от этих идей решили отказаться. Недвижимость останется в собственности Резекненского самоуправления, а сам концертный зал продолжит работать в существующей форме.

При этом Министерство культуры получит более широкие полномочия по надзору за деятельностью учреждения. Речь идет о контроле организационных процессов и работы концертного зала.

Новый подход появился после того, как первоначальный законопроект не получил достаточной поддержки. После закрытого заседания парламентской комиссии была создана рабочая группа, которая подготовила альтернативный документ.

Пока это лишь рабочая версия. Она направлена на согласование заинтересованным сторонам, включая Резекненское самоуправление и Латвийский союз самоуправлений. После получения замечаний документ доработают и только затем внесут в Сейм уже как законопроект парламентской комиссии.

Фактически власти решили отказаться от наиболее спорных предложений первой редакции документа. Это означает, что менять собственника концертного зала или создавать новую управляющую организацию пока не планируется.

Министр культуры Наурис Пунтулис также признал, что первоначальная версия законопроекта оказалась неудачной. По его словам, после обсуждений удалось выработать более сбалансированный вариант. Министр сообщил, что встречался с руководством Резекненского самоуправления, и стороны пришли к единому мнению: концертный зал Gors имеет значение не только для Латгале, но и для культурной жизни всей Латвии.

Окончательное решение по новой модели управления будет принято после завершения согласования законопроекта и его рассмотрения в Сейме.