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Власти Риги объяснили, почему не могут убрать с улиц брошенные велосипеды 0 109

Политика
Дата публикации: 24.07.2026
BB.LV
Изображение к статье: Велосипед

В муниципальной полиции заявили, что проблема связана с пробелами в законодательстве: сейчас в Латвии нет механизма для эвакуации и утилизации оставленных велосипедов.

Рижская муниципальная полиция (RVPP) разъяснила, почему не может массово убирать с городских улиц брошенные велосипеды. Поводом стал недавний сюжет телепередачи Bez Tabu, в котором прозвучала критика в адрес городских служб.

Как пояснили в полиции, согласно действующим правилам Кабинета министров, решение о принудительном перемещении велосипеда можно принять только в том случае, если он длительное время находится на проезжей части или дороге и очевидно не используется. При этом речь не идет о любых общественных местах.

Даже в таких случаях эвакуировать велосипед можно лишь с помощью специального транспорта и доставить его на специализированную стоянку, с оператором которой у самоуправления должен быть заключен соответствующий договор. В настоящее время такого договора в Риге нет — ни для велосипедов, ни для других средств микромобильности.

В отличие от автомобилей, которые после эвакуации могут быть признаны брошенными и спустя 30 дней переданы на утилизацию, для велосипедов подобный порядок законодательством не предусмотрен.

Из-за существующих пробелов в правовом регулировании муниципальная полиция совместно с Департаментом городской среды и мобильности обратилась за разъяснениями в Министерство сообщения, Службу государственных доходов и Министерство климата и энергетики.

Все ведомства подтвердили, что действующее законодательство не позволяет передавать поврежденные или непригодные для использования велосипеды в распоряжение самоуправления, а нормы, регулирующие обращение с брошенными транспортными средствами, на велосипеды и другие средства микромобильности не распространяются.

В полиции также опровергли появившиеся в публичном пространстве утверждения, что Рига якобы превратилась в «город брошенных велосипедов». По данным RVPP, в настоящее время возбуждены всего семь административных дел, связанных с длительно оставленными велосипедами.

В муниципальной полиции признают, что возможности решать проблему сейчас ограничены. Для полноценной эвакуации брошенных велосипедов необходимо как изменить действующее законодательство, так и заключить договор на их хранение и дальнейшую утилизацию.

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#Латвия #велосипеды
Автор - Светлана Тихомирова
Редактор: Светлана Тихомирова
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