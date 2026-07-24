Обычно летом слуги народа не утруждают себя работой и полноценно отдыхают почти 2,5 месяца — начиная с периода перед Лиго и заканчивая в первые дни сентября. Но нынешнее лето особое — предвыборное, поэтому депутатов периодически «выдергивают» из отпуска. Фактически с первых чисел июля и по сей день проходят заседания тех или иных комиссий парламента.

Рекордсменом по работе нынешним летом стали парламентарии из комиссии по бюджету и финансам — эта комиссия провела в июле уже 4 заседания!

Своего рода кульминацией летних страданий слуг народа стало вчерашнее пленарное заседание, в повестке дня которого значилось 83 вопроса, а с учетом еще и дополнительного внеочередного заседания — 86 вопросов! Близость выборов чувствовалась и в самих вопросах для рассмотрения. Так депутаты одобрили принятие в первом, а затем и во втором, окончательном чтении (со статусом срочного!) поправок в закон, которые дают правительству право определить список запрещенных к импортированию в Латвию товаров из Российской Федерации и республики Беларусь! Как ожидается, уже в следующий вторник правительство утвердит список продукции из упомянутых стран, которая окажется под запретом. Согласно предварительной информации, реализовывать в Латвии нельзя будут российские и белорусские печатные издания, включая книги, продукты питания, обувь… При этом список запретных товаров может пересматриваться — как в сторону расширения, что наверняка, так и в сторону уменьшения, что вряд ли.

На бизнесменов надежды нет

Представляя данный законопроект, депутат Сейма Янис Скрастиньш отметил, что цель запрета – еще более жестко ограничить возможность России зарабатывать на реализации своих товаров и тем самым получать дополнительные средства для продолжения агрессии на Украине. Политик напомнил, что до сих пор решение о том, торговать или нет продукцией страны-агрессора, было выбором самих предпринимателей. Теперь же будут введены законодательные запреты.

Уже сегодня комиссия Сейма по обороне и внутренним делам рассмотрит законопроект в первом чтении, чтобы парламент, опять-таки, сегодня успел концептуально его одобрить. Нельзя исключить, что сегодня или, в крайнем случае, в первой половине августа он будет уже окончательно принят и сразу же вступит в силу, если депутаты проголосуют за срочность.

Отдают по дешевке

"Цель законопроекта — создать дополнительный инструмент, который предотвратит ситуацию, при которой бюджеты стран-агрессоров и их предприятия получают дополнительные доходы от экспорта своей продукции в Латвию. Более того, сегодняшние действия стран-агрессоров могут рассматриваться и как прямая угроза безопасности и суверенитету Латвийского государства как пограничного государства Российской Федерации, поскольку с экспортными доходами они могут не только продолжать уже начатую войну на Украине, но и возможно в будущем расширить агрессию против других стран.

Законопроект предусматривает запрет на импорт промышленных товаров, которые не были включены в ограничительные меры ЕС (санкции, тарифы, торговые ограничения). Страны-агрессоры стараются как можно больше экспортировать товары своей промышленности, предлагая их по более низким ценам, и это влияет на доходы и благосостояние производителей ЕС, в том числе Латвии. Это создает экономическую угрозу для Латвии как приграничного государства", – говорится в аннотации к законопроекту.

Наш собственный запрет

Вчера глава МИДа Байба Браже, выступая с трибуны Сейма, признала, что попытка Латвии добиться внесения данных российских товаров (книг, продуктов, обуви и т. п.) в общий пакет евросоюзовских санкций не увенчалась успехом, поэтому было принято решение хотя бы ограничить импорт этих товаров в самой Латвии.

Примечательно, что авторы законопроекта признают: запрет целого ряда товаров из РФ и РБ приведет к тому, что компании, торгующие с этими странами, будут терпеть убытки и сокращать работников. От себя добавим: едва ли в стране выживут, к примеру, те книжные магазины, которые специализируются на продаже книг на русском языке — понятно, что 90 процентов таких книг ввозятся из России.

Депутат от Нацобъединения Янис Эглитс выразил надежду, что вскоре будет принято решение о полном прекращении любых экономических связей с РФ.

Языки нацменьшинств исчезнут из общественных СМИ

Также вчера депутаты поддержали и самый радикальный вариант поправок в Закон об управлении общественными СМИ. С момента вступления этих поправок в силу общественные СМИ практически не смогут предоставлять информацию (видео, аудио, текстовую) на языках нацменьшинств. Использовать негосударственные языки в общественных СМИ будет дозволено в особых (чрезвычайных) случаях.

Никакого меню на русском!

Русский язык исчезнет из публичной информации и в сфере услуг — это предусматривают поправки в Закон о защите прав потребителей. Да, вы правильно все прочли: в Закон о защите прав потребителей внесены изменения, которые как раз права этих самых потребителей ущемляют. Судите сами. Вот компромиссная редакция, подготовленная комиссией Сейма по народному хозяйству: «4.3 язык общения.

(1) Потребитель в Латвии имеет право на получение услуг на государственном языке. Оказывающее услугу лицо или продавец обязаны обеспечить реализацию этого права.

(2) Оказывающее услугу лицо или продавец не обязаны обслуживать получателя услуги на другом языке, кроме государственного языка.

(3) Оказывающее услугу лицо или продавец обязаны обеспечить, чтобы первым и первичным языком устной связи был латышский язык. В дальнейшем устном общении может использоваться иностранный язык, если потребитель просит об этом и оказывающее услугу лицо или продавец дает согласие и может это обеспечить.

(4) Оказывающее услугу лицо или продавец обязаны обеспечить, чтобы подготовленные для оказания услуг документы, использованные интерфейсы цифрового контента, а также возможность выбора языка в таких технических решениях, как приложение, веб-сайт, центр звонков или инфраструктура очного обслуживания, субтитры и другие технические решения были на латышском языке. Если оказывающее услугу лицо или продавец может обеспечить, то подготовленные для оказания услуг документы, использованные интерфейсы цифрового контента, а также возможность выбора языка в технических решениях наряду или дополнительно могут быть также на официальном языке страны-участницы Европейского Союза или государства-кандидата Европейского Союза...»

На практике это будет означать, что вы не сможете попросить у официанта меню на русском, а в автомагазине — инструкцию к выбранному вами авто на русском языке. Исчезнут и интернет-странички на русском языке у ресторанов, кафе, магазинов, мастерских и т. п.

Поскольку этому Сейму работать еще почти до конца октября, мы станем свидетелями и других жестких предложений и законопроектов.