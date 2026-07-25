Российская сеть магазинов низких цен Mere должна прекратить работу в Латвии из-за санкций ЕС против ее владельца Сергея Шнайдера. Однако закрытие торговых точек вызвало недовольство части покупателей, которые заявили, что для них важнее низкие цены, чем происхождение владельца бизнеса.

У магазина Mere в рижском Ильгюциемсе вчера в полдень на дверях уже висела табличка "Магазин закрыт". Однако возле торговой точки еще находились покупатели, которые были очень недовольны происходящим, сообщают TV3 Ziņas.

"Ничего хорошего в этом нет. А что тут хорошего? Где теперь делать покупки, где вы найдете дешевле? Пусть "господа" свои магазины закрывают. Я покупаю здесь, потому что дешевле. Намного дешевле. Мне все равно - русские, латыши или белорусы. Главное, что здесь дешевле и хорошие продукты", - сказала одна из покупательниц.

Покупки закончились после того, как один из сотрудников магазина заметил телевизионную камеру. Он начал торопливо выгонять клиентов и не позволял новым покупателям заезжать на территорию магазина. Все происходило настолько быстро, что люди даже не успевали поставить на место тележки. Вскоре все посетители покинули магазин, парковка опустела, а ворота на въезде на территорию закрыли на навесной замок.

Mere пришел в Латвию пять лет назад. Уже тогда было известно, что сеть имеет российские корни, однако до сих пор это не мешало компании работать.

Ситуация изменилась после того, как Европейский союз включил в новый санкционный пакет российского предпринимателя Сергея Шнайдера. Ему принадлежит розничная сеть "Светофор", которая в Европе работает под брендом Mere. Санкции распространяются и на контролируемые им предприятия, включая компанию SIA Latprodukti, управляющую сетью магазинов Mere в Латвии.

Руководитель отдела исполнения санкций Службы финансовой разведки Марта Тилхена пояснила, что предприятиям, связанным с включенным в санкционный список лицом, больше не разрешается вести хозяйственную деятельность.

"Если говорить очень упрощенно, это означает, что предприятиям больше не разрешено продолжать хозяйственную деятельность. Магазины Mere с сегодняшнего дня должны быть закрыты. Ответственность в первую очередь лежит на самих юридических лицах, владельцах магазинов и включенном в санкционный список лице. Они должны обеспечить, чтобы магазины и предприятия не продолжали работу", - заявила Тилхена.

Европейский союз обосновал санкции тем, что Шнайдер своей предпринимательской деятельностью оказывает материальную и финансовую поддержку российскому режиму, тем самым поддерживая агрессию против Украины. В обосновании также указано, что сеть магазинов расширила деятельность в оккупированном Крыму и на других оккупированных Россией территориях Украины.

По мнению члена правления Lursoft IT и эксперта по предпринимательству Айнара Брувелиса, этих обстоятельств было достаточно, чтобы применить санкции к компании раньше. "Об этом было известно давно. Причем это знали и в нашем регионе. Например, Польша установила этот факт и внесла предпринимателя в свой санкционный список еще в прошлом году, в то время как мы продолжали размышлять. В результате этот предприниматель продолжал работать здесь и создавать новые рабочие места, что, конечно, является положительным моментом. Однако с учетом морального аспекта его деятельность следовало остановить раньше", - сказал Брувелис.

Данные Lursoft показывают, что в последние годы Mere успешно работал в Латвии, увеличивал оборот и постепенно расширял число сотрудников. В Латвии было открыто 12 магазинов Mere, в которых работали более 160 человек.

Служба финансовой разведки пояснила, что даже после введения санкций компания сможет выплачивать сотрудникам зарплату и рассчитываться за уже полученные поставки. Однако все такие платежи необходимо будет предварительно согласовывать со службой.