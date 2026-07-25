Депутат Сейма от Нацобъединия Артурс Бутанс в своем комментарии в социальных сетях, говоря об итогах внеочередного заседания парламента, отметил: "Мы приняли историческое решение во исполнение вердикта Конституционного суда - с 1-го января 2027-го года общественные СМИ больше не будут производить содержание на русском языке за госсчет". Да, Сейм поддержал поправки в Закон об управлении общественными СМИ, которые приведут к прекращению публикаций, а также аудио и видеоконтента на языках нацменьшинств в общественных СМИ. Эти языки можно будет использовать только в чрезвычайной ситуации.