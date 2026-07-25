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«Мы приняли историческое решение в области языка» 2 367

Политика
Дата публикации: 25.07.2026
BB.LV
Изображение к статье: Депутат Сейма Артурс Бутанс

Депутат Сейма Артурс Бутанс (справа).

Депутат Сейма о внеочередном пленарном заседании парламента.

Депутат Сейма от Нацобъединия Артурс Бутанс в своем комментарии в социальных сетях, говоря об итогах внеочередного заседания парламента, отметил: "Мы приняли историческое решение во исполнение вердикта Конституционного суда - с 1-го января 2027-го года общественные СМИ больше не будут производить содержание на русском языке за госсчет". Да, Сейм поддержал поправки в Закон об управлении общественными СМИ, которые приведут к прекращению публикаций, а также аудио и видеоконтента на языках нацменьшинств в общественных СМИ. Эти языки можно будет использовать только в чрезвычайной ситуации.

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#СМИ #язык #конституционный суд #парламент #политика
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Эдуард Эльдаров
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