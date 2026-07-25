От даже видимого единства в новом правительстве не осталось и следа! Вот уже несколько дней правящие политики публично костерят друг друга. "Новое Единство" нападает на премьера за его нежелание отменить решение правительства образца декабря 2023-гл года о поддержке деревообработчиков. Андрис Кулбергс в долгу не остался и обвиняет "Новое Единство" за то, что в свое время сами поддержали то скандальное решение потчти трехлетней давности.

В свою очередь,премьер решил ударить по "Новому Единству" и оставшимся в оппозиции "прогрессивным" за оказание финансовой помощи airBaltic - Кулбергс обратился с заявлением в Генпрокуратуру.

Фоном идут и разборки в связи с планом продажи инвесторам госпакета акций Tet и LMT - правда, сперва еще нужно государству выкупить акции у шведских акционеров.

Все эти вопросы станут предметом обсуждения - судя по всему, на повышенных тонах, - на предстоящем в понедельник коалиционном совете. По вопросу об отмене решения правительства от 2023-го года Кулбергс хочет обратиться в Конституционный суд.Но для этого нужно решение Кабинета Министров. Согласятся ли на это партнеры - неизвестно. В общем, весело им там во власти. Уже не до работы...