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Ну, держитесь! Правящие готовятся к большому «разбору полетов» 2 1565

Политика
Дата публикации: 25.07.2026
BB.LV
Изображение к статье: Премьер Андрис Кулбергс

Андрис Кулбергс ведет заседание правительства. Фото - Valsts kanceleja

После трехдневной заочной перебранки коалиционные партнеры встретятся уже для разговора "глаза в глаза".

От даже видимого единства в новом правительстве не осталось и следа! Вот уже несколько дней правящие политики публично костерят друг друга. "Новое Единство" нападает на премьера за его нежелание отменить решение правительства образца декабря 2023-гл года о поддержке деревообработчиков. Андрис Кулбергс в долгу не остался и обвиняет "Новое Единство" за то, что в свое время сами поддержали то скандальное решение потчти трехлетней давности.

В свою очередь,премьер решил ударить по "Новому Единству" и оставшимся в оппозиции "прогрессивным" за оказание финансовой помощи airBaltic - Кулбергс обратился с заявлением в Генпрокуратуру.

Фоном идут и разборки в связи с планом продажи инвесторам госпакета акций Tet и LMT - правда, сперва еще нужно государству выкупить акции у шведских акционеров.

Все эти вопросы станут предметом обсуждения - судя по всему, на повышенных тонах, - на предстоящем в понедельник коалиционном совете. По вопросу об отмене решения правительства от 2023-го года Кулбергс хочет обратиться в Конституционный суд.Но для этого нужно решение Кабинета Министров. Согласятся ли на это партнеры - неизвестно. В общем, весело им там во власти. Уже не до работы...

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#кабинет министров #инвестиции #коалиция #конституционный суд #акции #правительство #airbaltic #политика
Автор - Абик Элкин
Абик Элкин
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