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«Россия не готова открыть второй фронт» - посол Латвии в НАТО 5 918

Политика
Дата публикации: 25.07.2026
Diena.lv
Изображение к статье: Марис Риекстиньш
ФОТО: LETA

С таким многозначительным заявлением в Diena выступил посол Латвии в НАТО Марис Риекстиньш. «Российская агрессия забуксовала, – говорит дипломат, – Все больше российское общество чувствует на своей шкуре различные прямые и побочные эффекты — это и атаки ракет, или дронов на объекты на территории России, недостаток бензина, ограничения интернета... Соответственно, российское общество выказывает признаки, что дело не идет, как ожидалось или как им рассказывали: «Вы там живите своей жизнью, Украина это специальная военная операция — разберемся!»

Поэтому в последнее время все чаще упоминаются сценарии эскалации: «Рассчитывается, в каком месте Россия может быть способна была бы проверить единство НАТО, потому называется Балтийский регион, Польша, Свальбард (Шпицберген), Готланд...» Однако, как подчеркнул М.Риекстиньш, «НАТО по сути так и работает, особенно военные планировщики, разрабатывая планы военной обороны, оценивая различные сценарии, даже невероятнейшие, и пытаются найти ответы, каково есть правильное противодействие в случае таких сценариев».

«Скажем так, я думаю, что Россия не столь безумна, хотя в России царит безумие... чтобы напасть классическим, конвенциональным образом на государство-участника НАТО. Какой-то классической военной угрозе в данный миг НАТО не видит никаких индикаторов, что такова есть угроза ближайшего будущего. Может ли это измениться? Знаете, в мире все что угодно может измениться, но в данный миг такой угрозы для НАТО не вижу. То, что Россия действительно могла бы попытаться и что мы не можем исключить или можем допустить с большей вероятностью, есть угроза, связанная с какими-то провокациями, с какими-то актами саботажа. Это есть то, где нам надо быть бдительными».

«Мы видим, что Россия будет долгосрочной угрозой», – констатирует господин Риекстиньш. «Этому джинну из бутылки, который в России выпущен уже годами ранее, разжигая в обществе нетерпимость против внешнего мира, против другого мнения, против соседей, очевидно в российском обществе была благоприятная почва, чтобы эти эмоции могли бы негативно развиться. Как этого джинна загнать обратно в бутылку, как тех солдат, которые сейчас возвращаются в российское общество с войны в Украине и которые в действительности совершали преступления?»

Также посол объяснил, что Североатлантический альянс специально не раскрывает всех своих карт. «Я понимаю, что у жителей было бы желание знать точно, в какой миг тогда НАТО действует и как оно поступит, но нам надо понимать, что это осознанная неопределенность порога для того, чтобы противник не знал бы всех планов. Это точно с таким расчетом, чтобы противник не мог скалькулировать и ударить чуть-чуть ниже того порога».

Министерство обороны Латвии, со своей стороны, должно определить приоритеты: «Если у тебя есть столько средств, сколько их есть, то тебе нужно попробовать выстроить приоритеты – окупится ли, например, содержать мобильные подразделения на наших восточных границах в столь большом объеме в режиме 24/7, чтобы прикрыть все воздушное пространство, не зная, когда этот дрон к нам мог бы прилететь».

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#НАТО #Латвия #безопасность #дипломатия #угрозы #Россия #политика
Автор - Павел Кириллов
Редактор: Павел Кириллов
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