Ужесточение правил приема зарубежных абитуриентов в латвийские университеты грозит обернуться катастрофическим падением числа учащихся и масштабным финансовым уроном. Представители Ассоциации экспорта высшего образования Латвии, объединяющей 13 ведущих вузов, открыто заявили об этой угрозе.

Аудитория сократится. По оценкам организации, за несколько лет количество иностранных студентов может упасть с 12 000 до 3 000 человек. Экономика страны при таком сценарии потеряет до 280 миллионов евро.

Корнем проблемы вузы называют свежие инициативы Министерства образования и науки Латвии. Власти предлагают обвязать всех поступающих из стран вне ЕС, Европейской экономической зоны и Швейцарии сдавать международный SAT-тест минимум на 1200 баллов. В AIEA считают эту планку неадекватной. По мнению представителей университетов, SAT не является универсальным инструментом отбора студентов и может быть недоступен для многих абитуриентов из разных стран.

Чиновники этим не ограничились. Они планируют усилить требования к знанию языка обучения, заставить абитуриентов предъявлять международные языковые сертификаты и повысить порог успеваемости. Высшая школа согласна с необходимостью фильтровать поступающих, но просит о разумных компромиссах. Правила должны оставаться гибкими и опираться на мировую практику.

Цифры показывают масштаб катастрофы. По данным исследования аналитического центра LaSER, иностранные студенты ежегодно приносят экономике Латвии около 385 миллионов евро, включая расходы на жилье, питание, транспорт, услуги и налоги. Прямые налоговые поступления оцениваются примерно в 58 миллионов евро. Представители AIEA предупреждают, что провал набора выбьет из бюджета около 43 миллионов евро налоговых доходов, уничтожит порядка 2400 рабочих мест, а сами учебные заведения лишатся 60 миллионов евро платы за учебу.

Представители вузов настаивают на срочной переработке проекта с участием работодателей и экспертов. Министерство образования и науки, напротив, считает, что новые требования помогут повысить уровень подготовки иностранных студентов и снизить риски, связанные с миграцией и безопасность