Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Жесткие правила для иностранных абитуриентов лишат Латвию сотен миллионов евро 0 67

Политика
Дата публикации: 25.07.2026
mixnews.lv
Изображение к статье: Студенты из третьих стран

Ужесточение правил приема зарубежных абитуриентов в латвийские университеты грозит обернуться катастрофическим падением числа учащихся и масштабным финансовым уроном. Представители Ассоциации экспорта высшего образования Латвии, объединяющей 13 ведущих вузов, открыто заявили об этой угрозе.

Аудитория сократится. По оценкам организации, за несколько лет количество иностранных студентов может упасть с 12 000 до 3 000 человек. Экономика страны при таком сценарии потеряет до 280 миллионов евро.

Корнем проблемы вузы называют свежие инициативы Министерства образования и науки Латвии. Власти предлагают обвязать всех поступающих из стран вне ЕС, Европейской экономической зоны и Швейцарии сдавать международный SAT-тест минимум на 1200 баллов. В AIEA считают эту планку неадекватной. По мнению представителей университетов, SAT не является универсальным инструментом отбора студентов и может быть недоступен для многих абитуриентов из разных стран.

Чиновники этим не ограничились. Они планируют усилить требования к знанию языка обучения, заставить абитуриентов предъявлять международные языковые сертификаты и повысить порог успеваемости. Высшая школа согласна с необходимостью фильтровать поступающих, но просит о разумных компромиссах. Правила должны оставаться гибкими и опираться на мировую практику.

Цифры показывают масштаб катастрофы. По данным исследования аналитического центра LaSER, иностранные студенты ежегодно приносят экономике Латвии около 385 миллионов евро, включая расходы на жилье, питание, транспорт, услуги и налоги. Прямые налоговые поступления оцениваются примерно в 58 миллионов евро. Представители AIEA предупреждают, что провал набора выбьет из бюджета около 43 миллионов евро налоговых доходов, уничтожит порядка 2400 рабочих мест, а сами учебные заведения лишатся 60 миллионов евро платы за учебу.

Представители вузов настаивают на срочной переработке проекта с участием работодателей и экспертов. Министерство образования и науки, напротив, считает, что новые требования помогут повысить уровень подготовки иностранных студентов и снизить риски, связанные с миграцией и безопасность

×
Читайте нас также:
#образование #миграция
Автор - Павел Кириллов
Редактор: Павел Кириллов
2
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Кришьянис Кариньш вешает свой портрет на стену Кабинета Министров
Изображение к статье: Gors
Изображение к статье: Магазин Mere
Изображение к статье: Блокировка сайта

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: вывернутые карманы
Бизнес
Изображение к статье: Эстонский хутор
Lifenews
Изображение к статье: Девушки одетые по-летнему
Наша Латвия
Изображение к статье: магазин Mere
Политика
2
Изображение к статье: лес
Техно
Изображение к статье: Актер Юрий Лопарев
Lifenews
1
Изображение к статье: вывернутые карманы
Бизнес
Изображение к статье: Эстонский хутор
Lifenews
Изображение к статье: Девушки одетые по-летнему
Наша Латвия

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео