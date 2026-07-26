Советник министра финансов Гунтарс Витолс в социальной сети X выступил с концептуальным комментарием о том, как должна развиваться экономика Латвии в сложившейся геополитической ситуации.

"Каков самый большой вызов в связи с бюджетом (чтобы из-за дефицита мы не потеряли долгосрочность государственных финансов)?

По сути - война, подготовка к ней. Эти расходы "обанкротили" бюджеты многих стран.

Когда мы перешли от 2% к 5% оборонного финансирования для оборонного ведомства, это потребовало от бюджета около 1.4 млрд дополнительных ресурсов ежегодно. Это большая часть нашего дефицита и заимствований. Тогда резались расходы в других сферах, там дефицит уменьшали, но не достаточно. Ведь это потребовало бы лишить финансирования соцсферу, здоровье, образование...

... Выход? В среднесрочной перспективе это было бы созданием оборонной промышленности здесь в Латвии. Тогда в перспективе 3-5 лет мы могли бы с помощью оборонных закупок стимулировать отечественное производство, добиваться увеличения реального роста ВВП. Но это не может произойти уже завтра, это требует времени. И сейчас предпосылок нет, их нужно только создавать.

И можно уже посмотреть на это и в контексте. Что сделала Украина? Да, их бюджет без иностранной помощи обанкротился бы, потому что войну могут себе позволить финансировать только очень богатые страны, да и то - не очень долго. У нас уже нет войны, только подготовка к ней. Я лишь отмечаю, что очень важно наладить собственное, гораздо более эффективное производство не только для дронов..." - написал советник министра финансов.