Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

«Какой самый главный вызов для бюджета?» Советник министра финансов знает ответ 0 109

Политика
Дата публикации: 26.07.2026
BB.LV
Изображение к статье: Портфель с проектом бюджета страны

Портфель с проектом бюджета.

ФОТО: Valsts kanceleja

Латвию спасет военное производство?

Советник министра финансов Гунтарс Витолс в социальной сети X выступил с концептуальным комментарием о том, как должна развиваться экономика Латвии в сложившейся геополитической ситуации.

"Каков самый большой вызов в связи с бюджетом (чтобы из-за дефицита мы не потеряли долгосрочность государственных финансов)?

По сути - война, подготовка к ней. Эти расходы "обанкротили" бюджеты многих стран.

Когда мы перешли от 2% к 5% оборонного финансирования для оборонного ведомства, это потребовало от бюджета около 1.4 млрд дополнительных ресурсов ежегодно. Это большая часть нашего дефицита и заимствований. Тогда резались расходы в других сферах, там дефицит уменьшали, но не достаточно. Ведь это потребовало бы лишить финансирования соцсферу, здоровье, образование...

... Выход? В среднесрочной перспективе это было бы созданием оборонной промышленности здесь в Латвии. Тогда в перспективе 3-5 лет мы могли бы с помощью оборонных закупок стимулировать отечественное производство, добиваться увеличения реального роста ВВП. Но это не может произойти уже завтра, это требует времени. И сейчас предпосылок нет, их нужно только создавать.

И можно уже посмотреть на это и в контексте. Что сделала Украина? Да, их бюджет без иностранной помощи обанкротился бы, потому что войну могут себе позволить финансировать только очень богатые страны, да и то - не очень долго. У нас уже нет войны, только подготовка к ней. Я лишь отмечаю, что очень важно наладить собственное, гораздо более эффективное производство не только для дронов..." - написал советник министра финансов.

×
Читайте нас также:
#финансы #Латвия #бюджет #ВВП #геополитика #оборона #экономика #оборонная промышленность #политика
Иконка - заглушка для фотографии автора
Эдуард Эльдаров
Все статьи
0
0
0
1
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Премьер Андрис Кулбергс Эксклюзив!
Изображение к статье: Марис Риекстиньш
Изображение к статье: Байба Браже
Изображение к статье: Кришьянис Кариньш вешает свой портрет на стену Кабинета Министров

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Акилов день
Наша Латвия
Изображение к статье: Дональд Трамп
В мире
Изображение к статье: Прогноз погоды
Наша Латвия
Изображение к статье: Абдул Б.
В мире
2
Изображение к статье: Ольга и Игорь Крутые
В мире
Изображение к статье: Чихайте осторожно
Наша Латвия
Изображение к статье: Акилов день
Наша Латвия
Изображение к статье: Дональд Трамп
В мире
Изображение к статье: Прогноз погоды
Наша Латвия

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео