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«Лучше верните деньги сами...» 1 240

Политика
Дата публикации: 26.07.2026
BB.LV
Изображение к статье: Депутат Сейма Дидзис Шмитс

Депутат Сейма Дидзис Шмитс

Независимый депутат Сейма предложил "неожиданное решение" скандала с оказанием господдержки деревообработчикам.

Как известно, Генпрокуратура в рамках расследования уголовного дела по оказанию правительством Силини господдержки частным компаниям по деревообработке потребовала теперь уже от правительства Кулбергса отменить решение прошлого Кабмина от 19-го декабря 2023-го года... И это только начало!

Депутат Сейма Дидзис Шмитс, который в следующий парламент не баллотируется, в социальных сетях выступил с неожиданной инициативой:

"Самое разумное, что можно сделать в деревообрабатывающем деле, это поблагодарить правительство Силини за возможность получить беспроцентный заем и вернуть деньги обратно. В обосновании платежа пишут, что с учетом того, что рынок стремительно стабилизировался и т.д., поддержка возвращается. Вместо этого, прежде чем поддержку все равно придется вернуть, будут наниматься юристы, блогеры, пиарщики и политики. Тратмтся время, нервы и куча денег. Тотально бессмысленно. Нерентабельно. Дополнительно в политическое небытие уйдет еще ни один политик - министр, если не премьер. Узнают много нового о том, кто в отрасли какой политики и сколько. Это кому-то из них нужно? Сами заварили кашу, самим нужно и расхлебывать", - написал Д. Шмитс.

Идея вернуть деньги, конечно, интересная, но это не остановит уголовный процесс и последующее судебное разбирательство. Так что, адвокаты все равно без работы не останутся.

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#политики #инициатива #уголовный процесс #правительство
Автор - Абик Элкин
Абик Элкин
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