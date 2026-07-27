Министр иностранных дел Латвии Байба Браже на встрече с делегацией Конгресса США подчеркнула, что помощь Украине должна продолжаться до достижения справедливого и прочного мира. Она также призвала усилить санкционное давление на Россию.

Министр иностранных дел Латвии Байба Браже встретилась с делегацией Конгресса США, чтобы обсудить вопросы безопасности стран Балтии, поддержку Украины, трансатлантическое сотрудничество и развитие экономических связей между Латвией и Соединенными Штатами.

Во время переговоров Браже подчеркнула, что международное сообщество должно сохранить долгосрочную военную, политическую и экономическую поддержку Украины* до достижения справедливого и устойчивого мира. По ее словам, одновременно необходимо продолжать усиливать санкции против России.

Глава латвийского МИД поблагодарила Конгресс США за многолетнюю поддержку безопасности Латвии и стран Балтии, особо отметив значение инициативы Baltic Security Initiative, направленной на укрепление обороноспособности региона. Она также заявила, что активное участие США в обеспечении безопасности Европы остается одним из ключевых факторов укрепления НАТО.

Отдельное внимание стороны уделили экономическому сотрудничеству. Браже отметила, что Латвия заинтересована в расширении совместных проектов в сфере оборонной промышленности, автономных систем, технологий двойного назначения, научных исследований и креативных индустрий.

Также обсуждалась ситуация с безопасностью в Балтийском регионе и последствия российской войны против Украины.

Кроме того, министр напомнила о недавнем российском авиаударе по Славянску, в результате которого была уничтожена здание почетного консульства Латвии и пострадали два сотрудника дипломатического представительства. Именно после этой атаки Украина инициировала проведение экстренного заседания Совета Безопасности ООН, которое Латвия поддержала.

Ранее Латвия вручила временному поверенному в делах России ноту протеста, осудив уничтожение здания своего почетного консульства в Славянске. Аналогичный протест в адрес Москвы выразила и Литва.

В Риге считают, что дальнейшая поддержка Украины и сохранение тесного сотрудничества между Европой и США остаются важнейшими условиями безопасности всего региона.