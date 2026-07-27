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Истребители НАТО четыре раза поднимались для перехвата российских самолетов 0 30

Политика
Дата публикации: 27.07.2026
BB.LV
Изображение к статье: Воздушная полиция

Истребители, выполняющие миссию воздушной полиции НАТО в странах Балтии, на прошлой неделе четыре раза поднимались для опознания и сопровождения российских самолетов, нарушивших правила полетов.

21 июля истребители НАТО вылетели на перехват двух стратегических бомбардировщиков Ту-22М и двух истребителей Су-35С.

Самолеты следовали в международном воздушном пространстве с материковой части России и обратно.

Также был опознан истребитель Су-30СМ, который летел из Калининградской области и позже вернулся обратно.

Самолеты летели с выключенными радиолокационными транспондерами, без планов полета и не поддерживали радиосвязь с Региональным центром управления полетами (РЦУП).

21 июля истребители воздушной полиции также вылетали для перехвата двух стратегических бомбардировщиков Ту-22М и двух истребителей Су-35С, следовавших в международном воздушном пространстве из материковой части России и обратно.

Они летели с выключенными транспондерами, без планов полета и не поддерживали связь с РЦУП.

23 июля истребители НАТО поднимались для перехвата разведывательного самолета Ил-20М, следовавшего в международном воздушном пространстве с материковой части России в Калининградскую область.

Самолет летел с выключенным транспондером, без плана полета, но поддерживал радиосвязь с РЦУП.

25 июля истребители вылетели для опознания разведывательного самолета Ил-20М.

Самолет следовал в международном воздушном пространстве из Калининградской области на материковую часть России. Он летел с выключенным транспондером, без плана полета, но поддерживал радиосвязь с РЦУП.

Миссия воздушной полиции НАТО в странах Балтии осуществляется с баз в Литве и Эстонии.

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#НАТО #Россия
Автор - Андрей Хазов
Редактор: Андрей Хазов
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