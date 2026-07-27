Латвия обсудит возможность введения квот на въезд граждан третьих стран. Хотя вопросы безопасности ставятся на одни весы с миграционным контролем, работодатели отмечают, что экономике необходима иностранная рабочая сила. Опыт Эстонии показывает, что система квот может работать, но с исключениями.

Через месяц Кабинет министров может принять решение по итоговому докладу парламентской следственной комиссии по иммиграционной политике. Одно из предложений, включенных в доклад, - определить количество или ввести квоты на въезд граждан третьих стран в Латвию, сообщил глава комиссии, нынешний министр внутренних дел Янис Домбрава (Национальное объединение): "Мы видим, что в настоящее время иммиграционная политика сложилась с полным игнорированием возможностей наших институтов, включая институты безопасности, контролировать иммиграционный вопрос, что может иметь очень печальные последствия".

Домбрава считает, что Латвия могла бы ввести аналогичную систему квот, как в других странах, например, определив конкретную долю граждан третьих стран. В то же время министр допустил возможность установления ограничений также по стране происхождения, то есть определять, сколько граждан конкретных стран будет допущено в Латвию. Однако, по его мнению, такие критерии не должны разрабатываться политиками.

"Тогда всегда будут основания говорить, что политику не нравится та или иная страна, поэтому я думаю, что было бы более правильно, чтобы компетентные органы, которые проводят углубленную оценку этих террористических угроз, также предложили свое видение относительно общего числа иностранцев - сколько можно качественно отслеживать. И, конечно же, вопрос о том, к каким странам это вообще будет применяться", - сказал министр.

В настоящее время нехватка рабочей силы является одной из наиболее важных проблем, сказал глава Латвийской конфедерации работодателей Каспарс Горкшс. По его мнению, иммиграционная политика должна учитывать не только политические лозунги, но и доступность рабочей силы: "Если мы начнем с того, что квота распространяется на определенные национальности и существуют другие ограничения, то мы должны понимать, что экономическая структура Латвии такова, какова есть, и лица, принимающие решения, должны обосновать перед работодателями, как можно обеспечить выживание бизнеса. Потому что если работников нет, то от ответственных учреждений мы ожидаем, как можно будет обеспечить их в достаточном количестве и надлежащего качества".