Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Судебный исполнитель за прошлый год получила более 727 тысяч евро 6 3180

Политика
Дата публикации: 27.07.2026
LETA
Изображение к статье: пачки банкнот евро
ФОТО: LETA

Присяжный судебный исполнитель Индра Андреева в прошлом году получила 727 037 евро доходов от хозяйственной и коммерческой деятельности. Об этом свидетельствует поданная ею декларация должностного лица.

Андреевой принадлежат три объекта недвижимости в Елгаве и один объект в волости Цену.

В ее пользовании находится автомобиль BMW X4 xDrive 20i 2024 года выпуска, а в собственности — Volkswagen Multivan 2019 года выпуска и Porsche Macan 2018 года выпуска.

Безналичные накопления Андреевой составляли:

в банке Luminor — 23 270 евро; в Swedbank — 24 806 евро; в SEB banka — 30 853 евро.

От SEB banka она получила 10 евро в виде процентов. Доходы от хозяйственной и коммерческой деятельности в декларации указаны в размере 727 037 евро.

При этом в декларации отмечено, что уточненные сведения о доходах от хозяйственной деятельности будут представлены после подачи годовой налоговой декларации.

Обязательства по долгам Андреевой составили 21 769 евро. Также у нее имеются накопления в частных пенсионных фондах, однако договора страхования жизни нет.

×
Читайте нас также:
#недвижимость #страхование #банки #финансы #долги #доходы #судебный исполнитель #автомобили
Автор - Павел Кириллов
Редактор: Павел Кириллов
3
0
0
0
0
9

Оставить комментарий

(6)

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Депутат Сейма Артурс Бутанс
Изображение к статье: Студенты из третьих стран
Изображение к статье: магазин Mere
Изображение к статье: Премьер Андрис Кулбергс Эксклюзив!

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Рука с пистолетом
ЧП и криминал
Изображение к статье: Женщина и мужчина с деменцией
Люблю!
Изображение к статье: Трамп и европейские лидеры
В мире
2
Изображение к статье: Вероника Маркелова
ЧП и криминал
Изображение к статье: Laima Rendezvous Jūrmala 2026
Культура &
2
Изображение к статье: Баб эль Мандеб
В мире
Изображение к статье: Рука с пистолетом
ЧП и криминал
Изображение к статье: Женщина и мужчина с деменцией
Люблю!
Изображение к статье: Трамп и европейские лидеры
В мире
2

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео