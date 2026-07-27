Присяжный судебный исполнитель Индра Андреева в прошлом году получила 727 037 евро доходов от хозяйственной и коммерческой деятельности. Об этом свидетельствует поданная ею декларация должностного лица.

Андреевой принадлежат три объекта недвижимости в Елгаве и один объект в волости Цену.

В ее пользовании находится автомобиль BMW X4 xDrive 20i 2024 года выпуска, а в собственности — Volkswagen Multivan 2019 года выпуска и Porsche Macan 2018 года выпуска.

Безналичные накопления Андреевой составляли:

в банке Luminor — 23 270 евро; в Swedbank — 24 806 евро; в SEB banka — 30 853 евро.

От SEB banka она получила 10 евро в виде процентов. Доходы от хозяйственной и коммерческой деятельности в декларации указаны в размере 727 037 евро.

При этом в декларации отмечено, что уточненные сведения о доходах от хозяйственной деятельности будут представлены после подачи годовой налоговой декларации.

Обязательства по долгам Андреевой составили 21 769 евро. Также у нее имеются накопления в частных пенсионных фондах, однако договора страхования жизни нет.