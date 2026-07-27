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«У нас был взят курс, как у Титаника» 2 430

Политика
Дата публикации: 27.07.2026
BB.LV
Изображение к статье: Андрис Кулбергс

Андрис Кулбергс

ФОТО: LETA

Премьер полон решимости сменить курс и он уже посчитал, сколько мандатов ему в следующем Сейме будет нужно.

Глава правительства Андрис Кулбергс в интервью политологу Филиппу Раевскому на видеоканале nra.lv отметил, что у Латвии был взят такой же курс, как у Титаника. "Моя цель - сменить этот курс. Для этого мне нужна власть, нужна возможность принимать решения", - сказал премьер и пообещал еще до выборов представить план действий, который он намерен реализовать после выборов. "Для этого мне нужно достаточное количество голосов в Сейме. 25 и даже больше мандатов", - заявил А. Кулбергс.

Премьер предупредил: Латвия живет на заемные деньги и мы нынешний уровень жизни в стране не заработали - весь этот банкет мы оплачиваем за счет кредитов. "И значит мы крадем будущее у наших детей", - считает премьер, который намерен сократить расходы и помочь Латвии начать зарабатывать.

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#выборы #Сейм #финансы #Латвия #кредиты #правительство #экономика #политика
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Эдуард Эльдаров
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