Больше всего безработных - четверо - в списке "Латвия на первом месте" (ЛПМ). По трое безработных в "Списке Гобземса", списке "Центра согласия" (ЦС) и в списке партии "За стабильность".

В Сейм баллотируются также по двое безработных от "Для развития Латвии", "Прогрессивных" и Новой консервативной партии (НКП). По одному безработному в списках партии "Восходящее солнце для Латвии", Союза зеленых и крестьян (СЗК), "Объединенного списка" (ОС), "Мы меняем правила" (ММП) и Национального объединения (НО).

Единственные списки, в которых нет безработных, - это "Новое Единство" и "Суверенная власть"/"Младолатыши" (СВ/М).

Также на мандат депутата Сейма будут претендовать 45 пенсионеров из 13 списков.

Больше всего - девять - пенсионеров будут стартовать от ЦС, шесть - от ЛПМ и НКП, а по четыре - от Национального объединения и "Для развития Латвии".

Трое пенсионеров значатся в списках "Восходящего солнца для Латвии", СЗК и СВ/М. По двое пенсионеров на предстоящих парламентских выборах будут стартовать от "Нового Единства" и "Списка Гобземса", а по одному пенсионеру - в списках "Прогрессивных", "За стабильность" и ММП.

Ни одного пенсионера нет в списке ОС.