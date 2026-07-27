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В 15-й Сейм баллотируются 24 безработных и 45 пенсионеров 0 315

Политика
Дата публикации: 27.07.2026
BB.LV
Изображение к статье: Сейм
ФОТО: LETA

В 15-й Сейм баллотируются 24 безработных из 12 списков, свидетельствует информация Центральной избирательной комиссии (ЦИК).

Больше всего безработных - четверо - в списке "Латвия на первом месте" (ЛПМ). По трое безработных в "Списке Гобземса", списке "Центра согласия" (ЦС) и в списке партии "За стабильность".

В Сейм баллотируются также по двое безработных от "Для развития Латвии", "Прогрессивных" и Новой консервативной партии (НКП). По одному безработному в списках партии "Восходящее солнце для Латвии", Союза зеленых и крестьян (СЗК), "Объединенного списка" (ОС), "Мы меняем правила" (ММП) и Национального объединения (НО).

Единственные списки, в которых нет безработных, - это "Новое Единство" и "Суверенная власть"/"Младолатыши" (СВ/М).

Также на мандат депутата Сейма будут претендовать 45 пенсионеров из 13 списков.

Больше всего - девять - пенсионеров будут стартовать от ЦС, шесть - от ЛПМ и НКП, а по четыре - от Национального объединения и "Для развития Латвии".

Трое пенсионеров значатся в списках "Восходящего солнца для Латвии", СЗК и СВ/М. По двое пенсионеров на предстоящих парламентских выборах будут стартовать от "Нового Единства" и "Списка Гобземса", а по одному пенсионеру - в списках "Прогрессивных", "За стабильность" и ММП.

Ни одного пенсионера нет в списке ОС.

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#выборы #пенсионеры #ЦИК #Сейм #Латвия #партии #кандидаты #политика
Автор - Павел Кириллов
Редактор: Павел Кириллов
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