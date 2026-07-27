В самые что ни на есть мирные года – середину 90-х – датский политолог Оле Вейвер ввел понятие секьюритизации (security – безопасность, англ.) Объявление проблемы экзистенциальным вопросом, необходимостью выживания – дает властям легитимное право применять крайние, недемократические меры. Например, ограничение свобод, военное вмешательство, чрезвычайное финансирование для ее решения. Вот же опередил время пытливый скандинав!

«Необходимо думать вне рамок»

Недавно Ваш автор с интересом узнал, что в латышском языке с недавних пор существует женский род слова majors – majore. Ибо именно так представилась руководитель Юридического Отдела Объединенного Штаба Национальных Вооруженных Сил, Мадара Павеле. Что ж, пойдем и мы путем феминитива – так чего же нового принесла населению майорка, которая явилась на заседание Комиссии Сейма по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции?

– Совсем коротко, - предварила свое выступление госпожа Павеле, – В соответствии с Направляющими линиями высшего руководства оборонной отрасли, и, конечно, необходимостью Вооруженных Сил, мы совместно с Министерством Обороны разработали поправки в Закон о Национальной Безопасности.

«У нас все эти системы есть, они необходимы, сейчас есть какие-то недостатки, но у нас их столько, сколько есть», – философски констатировала майорка.

– И, соответственно, чтобы устранить эту военную угрозу безопасности государства, необходимо думать вне рамок. И, в том числе, направить к этому жителей. То есть, чтобы мы размещались там, где это оперативно наиболее эффективно, нам необходим такой инструмент, как неограниченность передвижения. То есть, полная свобода передвижения, в том числе по территориям, которые принадлежат частным владельцам, институтам государства и самоуправления, чтобы максимально эффективно выполнять свои задачи.

То, почему НВС решили поступить с гражданской недвижимостью именно так, по словам М.Павеле, «к сожалению, есть вопрос, обсуждаемый на заседании другой классификации». То есть, принадлежит к категории государственной и военной тайны!

-Идея остается неизменной, что Вооруженным Силам необходимо перенимать для пользования не принадлежащее оборонной отрасли имущество.

На данный момент – в мирное время! – военные смогут получать необходимые для них объекты на 30 суток, с возможным продлением еще на 30 («краткосрочно» – так оценивается НВС такая практика).

Данное имущество, к примеру, участки земли, возможно использовать для создания инженерных заграждений.

«Такое использование может включать также повреждения»

Это, по мнению майорки Павелы, политики и общество должны принять как данность.

– Например, создание окопов. Или, если необходимы какие-то маскировочные мероприятия, которые могут повредить как инфраструктуру, так и имущество как таковое.

«Нам необходима крыша, где разместиться, и эффективно исполнить задачу, чтобы предотвратить потенциальную военную угрозу», – откровенно высказалась госпожа Павела.

– Такая ситуация образовалась потому, что нам надо в мирное время быстро и эффективно предотвратить то, что может приближаться, – не особо прозрачно использовала эвфемизмы представительница Объединенного Штаба. – Нет у нас времени говорить об объявлении особого положения в Латвийской Республике. В том числе нет времени идти и заключать договоры с частными лицами об использовании недвижимого имущества.

Как отметила далее Мадара Павеле, вышеупомянутые сроки (30+30 дней) также могут быть пересмотрены. «Это будет на столь долгое время, чтобы устранить угрозу».

– Я просто излагаю вам идею, которую Вооруженные Силы продвигают, – пояснила она депутатам. «Мы будем незамедлительно перенимать имущество».

Например, если в пределы ЛР вторгся дрон, и воздействовать на него можно с какой-то точки, то его с нее и нейтрализуют, а потом объект опять возвращается в пользование собственников. «Если же это затянется, то возможно говорить об особом правовом режиме, или мы совместно с владельцем оформим письменное соглашение, как мы в дальнейшем эту ситуацию решим».

– Это очень коротко, надеюсь, конструктивно, и вы это восприняли, – финализировала майорка.

«Мы очень серьезно воздействуем на право на имущество»

Так отозвалось на предложение военных Юридическое бюро Сейма. 105-я статья Сатверсме гласит: «Каждый имеет право на собственность». Настоящие же поправки вводят ограничение сего права на 60 дней. В таком случае, считают парламентские правоведы, надо оценивать нормативный акт с точки зрения соответствия Конституции. – Легитимная цель есть – безопасность, - сочли в Юрбюро. А вот с соразмерностью предлагаемых изменений – «есть проблемы». Ибо собственность может занимать и сотни гектаров. Нужно ли объявлять весь объект недвижимости перешедшим в пользование армии, если для выполнения оперативных задач необходима лишь его часть? К тому же, одно дело – получение доступа к имуществу, а другое его перенятие.

Кроме всего прочего, краткосрочным в понимании полиции, земессаргов и прочих силовых структур, доселе являлся период от 24 до 72 часов.

Далее, если подобные решения будут принимать военнослужащие, то их невозможно будет опротестовать. Поэтому Юридическое бюро предложило – переработать предлагаемые нормы, к примеру, предусмотрев, что решение относится к компетенции Кабинета Министров. Таким образом не будут дополнительно запугиваться жители приграничья, «для которых это имущество унаследовано, свято».

Случаи бывают разные

Санита Зогота, заместитель государственного секретаря Минобороны и директор Юридического департамента военного ведомства, со своей стороны, признала, что при подготовке проекта ограничивались права, зафиксированные в Сатверсме.

Конституционный Суд, однако, в своем приговоре вычленил вопросы государственной обороны как приоритетные. «Поэтому ограничение интересов общества – обоснованно».

Случаи использования имущества могут быть разные, указала С.Зогота, «не по часам, а по дням». Ведь нужно реагировать на то, «что происходит по другую сторону границы»! И потому решения принимает – командир НВС. Майорка Павеле вновь вмешалась, подчеркнув, что речь идет не про доступ, а конкретно о перенятии имущества, которое при этом само может быть окружено «оборонным периметром».

– Мы идем очень тяжелым путем, – признал председатель парламентской комиссии Раймондс Бергманис. – Я осознаю, что это необходимо. Но какова будет точка зрения комиссии?

В итоге депутаты Сейма взяли паузу – и пока проект пойдет на утверждение в Кабинет Министров. Но уже в августе он вернется в парламент, чтобы сразу, в двух чтениях, быть принятым. Секюритизация, она такая!

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