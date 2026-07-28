Во вторник Кабинет министров рассмотрит новый бизнес-план airBaltic, который должен определить дальнейшую стратегию развития национального авиаперевозчика. По словам министра сообщения Рихарда Козловскиса, решение необходимо принять уже на этой неделе.

Правительство Латвии во вторник обсудит новый бизнес-план национальной авиакомпании airBaltic. Как заявил министр сообщения Рихард Козловскис, государству как крупнейшему акционеру необходимо определить свою позицию относительно предложенной стратегии развития перевозчика.

По словам министра, решение желательно принять уже на этой неделе, поскольку затем правление авиакомпании должно получить полномочия для реализации утвержденного плана.

Козловскис отметил, что документ разрабатывался при участии международных консультантов, имеющих опыт вывода авиакомпаний из сложного финансового положения. Основная задача новой стратегии — привлечь частных инвесторов и создать условия, при которых airBaltic сможет продолжить самостоятельную деятельность.

Министр также не исключил, что в будущем государству предстоит решить, сохранять ли после привлечения инвесторов блокирующий пакет в размере 25% плюс одна акция и статус Риги как базового аэропорта авиакомпании. Однако, по его словам, этот вопрос пока не стоит на повестке дня.

Отвечая на вопрос о возможном отказе правительства поддержать бизнес-план, Козловскис признал, что такой сценарий исключать нельзя. Тем не менее он считает предложенную стратегию качественной и убежден, что компании необходимо предоставить возможность реализовать ее.

Обсуждение проходит на фоне продолжающихся поисков источников финансирования для airBaltic. Ранее стало известно, что компания намерена обратиться к держателям облигаций с предложением предоставить краткосрочное финансирование. По данным Reuters, этот вопрос планируется рассмотреть на собрании облигационеров 3 августа.

Необходимость привлечения дополнительных средств связана с риском нехватки ликвидности. Согласно годовому отчету компании, в 2026 году airBaltic ожидает отрицательный свободный денежный поток и для прохождения зимнего сезона 2026/2027 годов ей потребуется дополнительное финансирование в размере от 100 до 150 млн евро.

Изначально одним из ключевых источников капитала должно было стать первичное публичное размещение акций (IPO). Однако после оценки финансовых результатов и рыночной ситуации компания приостановила подготовку к выходу на биржу и в настоящее время не рассматривает IPO как реальный источник финансирования в 2026 году.

Сейчас Латвии принадлежит 88,37% акций airBaltic, 10% контролирует немецкая Lufthansa, еще около 1,6% находятся у других инвесторов. Ранее правительство договорилось, что после возможного IPO государство сохранит не менее 25% плюс одну акцию.

От решения правительства по новому бизнес-плану во многом будет зависеть дальнейшая стратегия развития национального авиаперевозчика, поиск инвесторов и финансовая устойчивость компании в ближайшие годы.