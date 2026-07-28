Министр экономики Виктор Валайнис призвал правительство заранее подготовиться к возможному дальнейшему росту цен на топливо. Пока меры поддержки вводить не планируется, однако власти хотят иметь готовый план действий на случай ухудшения ситуации.

Министр экономики Виктор Валайнис направил в Кабинет министров письмо с предложением уже сейчас начать подготовку к возможному введению мер поддержки из-за роста цен на топливо.

По оценке министра, ситуация на мировом рынке нефти становится все более нестабильной. Рост цен на сырье и нефтепродукты уже отражается на стоимости топлива, а сохраняющаяся геополитическая напряженность повышает риск дальнейшего подорожания.

По данным Министерства экономики, за период с 21 по 27 июля цена нефти марки Brent выросла на 14,5%, а стоимость дизельного топлива ICE Low Sulphur Gasoil — на 17,1%.

Пока предусмотренные законом пороговые значения, при достижении которых могут вводиться меры поддержки, не превышены. Однако, по мнению Валайниса, ждать развития кризиса не стоит — необходимые решения лучше подготовить заранее.

Речь идет не о немедленном введении новых льгот или компенсаций. Сейчас правительству предлагается определить возможные источники финансирования и заранее разработать варианты действий, чтобы при необходимости их можно было быстро запустить.

Министр отмечает, что подготовка подобных решений требует времени. Если реагировать только после резкого скачка цен, жители, предприятия и государственные учреждения уже успеют столкнуться с заметным ростом расходов.

По словам Валайниса, последствия подорожания топлива уже ощущает и государственный сектор. Дополнительные расходы возникают, в частности, в системе внутренних дел и здравоохранения, поэтому власти намерены следить за тем, чтобы рост цен не сказался на доступности государственных услуг.

Министерство экономики продолжит мониторинг ситуации на топливном и энергетическом рынках. Если рост цен продолжится, ведомство обещает представить правительству конкретные предложения по мерам поддержки.

Ранее, после заседания правительства 21 июля, Валайнис сообщил, что Кабинет министров уже обсудил несколько сценариев развития ситуации — как в случае умеренного роста цен, так и при более неблагоприятном развитии событий.

Сейчас в Латвии уже действует Закон об ограничении роста цен на топливо. С апреля временно снижена ставка акцизного налога на дизельное топливо — с 467 до 396 евро за 1000 литров, а в июне Сейм продлил действие этой льготы до конца текущего года.

Дальнейшие решения будут зависеть от того, как изменится ситуация на мировом рынке нефти и продолжится ли рост цен на топливо в ближайшие недели.