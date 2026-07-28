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Для обсуждения судьбы airBaltic министры соберутся в особо секретном зале 2 98

Политика
Дата публикации: 28.07.2026
BB.LV
Изображение к статье: Заседание правительства

Заседание правительства. Foto: Mairis Matisons, Valsts kanceleja

Андрису Кулбергсу не удалось затянуть принятие непопулярных решений до выборов.

В самое ближайшее время премьер и министры завершат закрытую часть заседания правительства - в главном зале заседаний Кабмина, - и переместятся в специальный зал для обсуждения особо секретных вопросов. Этот зал защищен от прослушек и участники заседания не могут пользоваться мобильными телефонами и другими гаджетами. В таких особо секретных заседаниях могут участвовать только те, кто имеет допуск к гостайне. В повестке дня сегодняшнего заседания в секретном зале - "Информационное сообщение о ситуации в airBaltic". Речь идет, как уже сообщалось, о новом бизнес-плане национальной авиакомпании. Как ожидается, правительство даст зеленый свет этому информационному сообщению, то есть новому бизнес-плану, но с оговоркой - вопрос о предоставлении государственной финансовой помощи будет обсуждаться и решаться отдельно, не в связи с утвержденным бизнес-планом.

Детали самого бизнес-плана общественности вряд ли расскажут. Однако скрыть варианты возможной финансовой помощи из госбюджета политикам не удастся, особенно, если будет необходимо для этого согласие Сейма.

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#министры #правительство #airbaltic #политика
Автор - Абик Элкин
Абик Элкин
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