Бывший мэр Вентспилса, а сейчас - депутат Вентспилской думы Айварс Лембергс в интервью ТВ-24 заявил, что "в мире есть только одна страна, которая может защитить Латвию - это США".

А. Лембергс посетовал на то, что правящие в стране политики, осознавая значение США и называя эту страну нашим стратегическим партнером, не пришли ей на помощь тогда, когда было нужно.

"Когда Соединенные Штаты просили союзникам, включая Латвию, поддержать ее в Персидском заливе, что сделала Латвия? Показала фигу! Значит, когда нам надо помощи от США, то тогда мы стратегические партнеры, а когда США нужна помощь, то тогда мы уже не партнеры?! Это разве умная политика?!" - сокрушался в эфире ТВ-24 Айварс Лембергс.