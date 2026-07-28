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Каждый тратил как хотел: в гос-IT вскрыт бардак на 108 млн евро 1 586

Политика
Дата публикации: 28.07.2026
BB.LV
Изображение к статье: серверы
ФОТО: Thought Co

Правительство намерено полностью изменить подход к реализации государственных ИКТ-проектов. Власти хотят ввести единый контроль за крупными цифровыми проектами, пересмотреть правила закупок и сократить неэффективные расходы.

В Латвии планируется масштабная реформа системы управления проектами в сфере информационно-коммуникационных технологий (ИКТ). Соответствующие предложения поддержал Совет по информационному обществу, а в ближайшее время их представят на рассмотрение правительства, сообщают общественные СМИ.

Как сообщил министр умного управления и регионального развития Эдгар Таварс, реформа предусматривает создание единой системы оценки и контроля крупных ИКТ-проектов, развитие цифровых компетенций государства, а также повышение прозрачности и конкуренции при проведении государственных закупок.

Изменения затронут сферу, через которую ежегодно проходят сотни миллионов евро. По данным правительства, в прошлом году государственные и муниципальные закупки ИКТ составили почти 278 млн евро — около десятой части всего объема публичных закупок.

Особое внимание власти намерены уделить не только стоимости создания новых систем, но и расходам на их дальнейшее содержание. По словам Таварса, ранее долгосрочные затраты зачастую рассчитывались по стандартной схеме — около 15% от стоимости проекта, при этом обоснованность первоначальных расходов фактически не анализировалась.

В результате только за прошлый год из государственного бюджета было выплачено более 108 млн евро на техническое обслуживание, различные доплаты и другие расходы, связанные с уже внедренными ИКТ-решениями.

Фактически государство хочет перейти от оценки только цены разработки к анализу полной стоимости владения системой. Такой подход должен помочь заранее понимать, во сколько проект обойдется бюджету не только при запуске, но и в последующие годы.

Премьер-министр Андрис Кулбергс сообщил, что в стране также появится единый порядок проведения ИКТ-закупок. После введения моратория на новые крупные закупки стоимостью свыше 140 тысяч евро была создана специальная рабочая группа для их проверки.

На сегодняшний день группа получила 27 заявок и рассмотрела проекты общей стоимостью около 22 млн евро. Три проекта были отменены, что, по оценке правительства, позволило сэкономить примерно 5 млн евро.

При рассмотрении инициатив власти оценивают три основных критерия: действительно ли проект необходим государству, какую пользу он принесет жителям и нет ли уже готовых решений, которые можно использовать вместо разработки новой системы.

По словам премьер-министра, одной из главных проблем остается отсутствие единой стратегии. Сейчас различные государственные учреждения и самоуправления нередко приобретают похожие, но несовместимые между собой цифровые системы, что снижает эффективность работы и может приводить к дополнительным расходам.

Если предложенные изменения утвердит правительство, в дальнейшем крупные цифровые проекты будут проходить более жесткую проверку, а расходы на их создание и эксплуатацию окажутся под более пристальным государственным контролем.

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#закупки #бюджет #стратегия
Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
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